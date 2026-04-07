GIGABYTEから、フルHD＆リフレッシュレート144Hzの24.5インチゲーミングモニター『GIGABYTE GS25F14』を発売

シー・エフ・デー販売株式会社

GIGABYTE GS25F14

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますGIGABYTEブランドの新製品として、フルHD＆リフレッシュレート144Hzの24.5インチゲーミングモニター『GIGABYTE GS25F14』を発売いたします。

Amazon専売で、2026年4月10日発売予定です。

GIGABYTE GS25F14 | GIGABYTE(ギガバイト) 24.5インチ FHD(1920×1080) 液晶 ゲーミングディスプレイ/モニター

- 24.5インチ、フルHDの液晶ゲーミングモニター。- 応答速度1ms＆リフレッシュレート144Hzの滑らかな映像体験。- 様々なインテリアにフィットする、シンプル＆スタイリッシュなデザイン。- 「ブラックイコライザー」「スマートOD」など、対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1090_1_1bf6a6288b32abdcab3f04c19b636836.jpg?v=202604071151 ]

想定売価：オープン価格

発売予定：2026年4月10日

リリースページ：

https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-gs25f14.html

GIGABYTE GS25F14 Amazon商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0841L7B3Z