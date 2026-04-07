株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、YouTubeチャンネルを数千万円～数億円規模で売却するための条件と2026年最新の取引事例をまとめた資料『YouTubeチャンネルを「売れる資産」に育てる運営術。2026年取引事例が示す高値売却の条件｜M&A潜入調査レポート』を無料公開しました。

本資料では、プライベート・エクイティファンドや大手メディア企業による買収が相次ぐ現在の市場構造を解説し、信頼スコア・エバーグリーン性・C2PAメタデータという2026年型の査定基準と、チャンネルの価値を最大化するための具体的な4ステップアクションプランが示されています。

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■ 「登録者数が多ければ高く売れる」という常識が崩壊した

多くのクリエイターがYouTubeチャンネルの売却を検討する際、「登録者数が多いほど高値がつく」と考えています。

しかし2026年のM&A市場では、かつて高値で取引されていた登録者数100万人のチャンネルが、AI自動生成・メタデータ偽装・属人化運営といった要因で査定額が最大95%減額される事例が相次いでいます。

実際に2026年1月、国内のITエンジニア採用特化型チャンネルでは、当初3,000万円の提示価格が最終的に500万円まで下落し、最終的に破談となった取引事例が記録されています。

登録者数・月間再生回数・AdSense収益の絶対額といった旧来の「バニティ・メトリクス」は、買い手から表面的な数字に過ぎないと見なされ、今や査定において参考値以上の意味を持ちません。

■ 「信頼スコア×エバーグリーン性×C2PA」が高値売却の三大条件

本資料の核心は、2026年の査定価格を決定する3つの要因の解説です。

第一に、信頼スコア（Trust Score）は価格決定要因全体の30%以上を占め、C2PAメタデータの有無・規約遵守履歴・専門性によって構成されます。

信頼スコアが高いチャンネルは基礎倍率に最大+2.0倍の上乗せが発生し、個人ファイナンス・B2B SaaS・法律教育ジャンルでは月次利益の36～60ヶ月分という高倍率での査定事例が示されています。

第二に、リピート視聴率70%超・エバーグリーン動画が全体の60%以上を占めるチャンネルは「安定したキャッシュフローを生む優良資産」としてプレミアム価格がつきます。

第三に、制作ログ・運営マニュアル・生素材の保全によって属人性を排除し、C2PA対応機器で制作証明書を付与することが、買い手のデューデリジェンスを通過するための絶対条件となっています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com