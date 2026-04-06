カイザーグループの超人気キャスト 藤咲ひなた & まき「のむシリカ」新TVCMに出演！

株式会社KAISER ENTERPRISE

株式会社カイザーエンタープライズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：古寺 眞佐史）が運営する、内装費・店舗面積・個室数・キャスト在籍数・スタッフ数の5部門で六本木No.1（※）に輝いた高級キャバクラ「アンジュール東京」の人気キャストである、藤咲ひなた、まきが、株式会社Qvou（兵庫県神戸市 社長：久保龍太郎）が提供している、霧島天然水「のむシリカ」の新TVCMに出演いたします。このTVCMは2026年4月7日（火）より放送を開始します。

※2026年2月期_六本木エリアのキャバクラにおける市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

■新TVCMの見どころ

健康や美に影響をもたらす成分・シリカの含有量で世界トップクラスを誇る「のむシリカ」。その魅力を、美しくあること、完璧でありつづける事を常に求められる2名のトップキャストが体現するCMです。CMを通じて、メイクやスタイリングと同じように、日々「のむシリカ」を飲み続ける事もまた、彼女達のプロフェッショナリズムそのものであることを表現しています。

■新TVCM概要

タイトル ：のむシリカTVCM「美しさを妥協しない。 藤咲ひなた編 / まき編」

放送開始日 ：2026年4月7日（火）

放送地域 ：TOKYO MX「のむシリカ Presents ケンドーコバヤシのキャベリバ内閣」内のCMにて

放映

ＵＲＬ ：のむシリカTVCM「美しさを妥協しない。 藤咲ひなた編」

（https://youtu.be/Du9aMdjxIn0）

のむシリカTVCM「美しさを妥協しない。 まき編」

（https://youtu.be/ZBnqXNNX1LQ）

〈藤咲ひなた出演ver〉

〈まき出演ver〉

■出演者プロフィール

藤咲ひなた

Instagram @hinata_fujisaki

札幌コレクションや関西コレクションへの出演経験も持ち、SNS総フォロワー数は4万人を超える。圧倒的な美意識とポジティブな姿勢で、美と健康を体現する存在として今回のCMに抜擢。

まき

Instagram @macaranas__

「パリ・コレクション 2025」への出演や、東京MX「ケンドーコバヤシのキャベリバ内閣」への出演など、メディアでも活躍を見せる。その洗練されたルックスで人気を確立。親しみやすいキャラクターで幅広い層から支持を得ている。

■「カイザーエンタープライズ」公式SNSアカウントについて

公式SNSや各キャストのSNSも精力的に発信中。アンジュール東京公式YouTubeアカウントでは、人気インフルエンサーや著名人とのコラボも実施。今後もお客様が知りたい情報を発信してまいります。

・「アンジュール東京」公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/@ClubUNJOURTOKYO

・UNJOUR TOKYO（アンジュール東京）公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/unjour.tokyo/

・UNJOUR(アンジュール)北新地 公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/unjour_kitashinchi/

■霧島天然水「のむシリカ」について

商品名：のむシリカ（ナチュラルミネラルウォーター）

原材料名：水（鉱水）

内容量：500ml

販売者：株式会社Qvou 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20

採水地：宮崎県小林市

https://nomu-silica.jp/

「のむシリカ」に含まれる主な栄養成分

鹿児島県と宮崎県をまたぐ、大自然の残る霧島連山で育まれた天然水「のむシリカ」。様々な世代に支持され、累計販売本数が1億本を突破しました。(2017年4月12日～2023年7月31日 Qvou調べ)シリカは、コラーゲンやヒアルロン酸などの美容成分にも密接に関わりがありますが、日々体内で消費されるため、健康と美容のためには毎日取り入れることが大切です。また、軟水と硬水の間にあたる「中硬水」のため、ミネラル豊富なのに飲み口まろやか。さらに安心してお召し上がりいただけるよう、毎月PFASの検査もおこなっています。

■企業情報

株式会社カイザーエンタープライズは、関西を拠点に高級キャバクラ「UNJOUR（アンジュール）」を中心としたナイトレジャー事業を展開する企業です。ラグジュアリーな空間と高水準の接客で業界内外から高い評価を受けており、著名人や実業家の利用も多いことで知られています。日本マーケティングリサーチ機構の調査により、六本木エリアにおける「内装費」「店舗面積」「個室数」「キャスト在籍数」「スタッフ数」の5部門でNo.1を獲得（※）。150名の厳選されたキャストとプロスタッフが、贅沢な時間を提供します。

※2026年2月期_六本木エリアのキャバクラにおける市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

法人名 ： 株式会社カイザーエンタープライズ

代表者 ： 代表取締役社長 古寺 眞佐史

本社所在地 ： 大阪市中央区久太郎町4丁目2番15号 星和CITYB.L.D御堂 5F

設立 ： 2012年11月8日

URL ： https://www.kaiserenterprise.co.jp/about/