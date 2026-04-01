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コプロス子会社清水組がイシンのドローン事業部「D-WOLF（ディーウルフ）」事業譲受建設現場の測量や施工管理、点検にドローンを活用し、安全性強化や業務効率化を図る
株式会社コプロス（⼭⼝県下関市、代表取締役社⻑：宮粼薫、以下コプロス）の子会社有限会社清水組（⼭⼝県下関市、代表取締役：宮粼隆司、以下清水組）は、建設現場における安全性強化及び生産性向上を目的に、株式会社イシン（⼭⼝県下関市、代表取締役：日野原勉、以下イシン）からドローン事業「D-WOLF（ディーウルフ）」を事業譲受しました。国家資格取得に向けたスクール事業も今まで通り提供しながら、測量や施工管理、点検業務にドローンを活用することで、危険作業削減や業務効率化、時間削減を目指します。
■建設現場におけるドローン活用について
建設業界では、慢性的な人手不足や高齢化、現場の安全確保といった課題が顕在化しています。また、施工の高度化に伴い、より精緻で迅速なデータ取得の重要性が高まっています。こうした課題に対応するため、清水組はドローン技術やレーザースキャナを活用し、現場のデジタル化および業務効率化に取り組んでまいりました。今回のドローン事業の承継により、さらに強化していきます。
（1）測量・地形把握
・上空から撮影した画像をもとに3Dデータを生成
・地形把握や土量計算を短時間で実施
・測量日数の削減
（2）施工管理
・空撮による施工状況の確認、記録
・人が足を運ばずに状況把握が可能
（3）安全点検
・高所や危険箇所の点検を無人化、省人化
・作業人員の立ち入りリスクを低減
・災害時の迅速な状況把握への活用
■D-WOLF（ディーウルフ）について
ドローンを活用した事業を多角的に展開しています。空撮・農薬散布・高所点検・水中調査などのドローン業務受託や、西日本最大級の空中・水中ドローンショップ、屋内飛行練習場、水中ドローン専用練習場完備のドローンスクールを提供しています。スクールでは空中ドローン、水中ドローンの操縦に必要な知識と技術を体系的に習得できる充実した講習プログラムがあり、空中ドローンの国交省管理団体の操縦士資格、日本水中ドローン協会の操縦士資格を取得できます。
・施設紹介映像
https://youtu.be/FmWGxZpz-cY?si=y0zYLNU6z0STJGD1
会社名 ： 株式会社イシン ドローン事業部
本社所在地 ： 〒752-0957 山口県下関市長府印内町10-6
代表者 ： 代表取締役 日野原 勉
URL ： https://d-wolf.jp/
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
コプロスYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@copros
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
https://x.com/copros_recruit
■建設現場におけるドローン活用について
建設業界では、慢性的な人手不足や高齢化、現場の安全確保といった課題が顕在化しています。また、施工の高度化に伴い、より精緻で迅速なデータ取得の重要性が高まっています。こうした課題に対応するため、清水組はドローン技術やレーザースキャナを活用し、現場のデジタル化および業務効率化に取り組んでまいりました。今回のドローン事業の承継により、さらに強化していきます。
（1）測量・地形把握
・上空から撮影した画像をもとに3Dデータを生成
・地形把握や土量計算を短時間で実施
・測量日数の削減
（2）施工管理
・空撮による施工状況の確認、記録
・人が足を運ばずに状況把握が可能
（3）安全点検
・高所や危険箇所の点検を無人化、省人化
・作業人員の立ち入りリスクを低減
・災害時の迅速な状況把握への活用
■D-WOLF（ディーウルフ）について
ドローンを活用した事業を多角的に展開しています。空撮・農薬散布・高所点検・水中調査などのドローン業務受託や、西日本最大級の空中・水中ドローンショップ、屋内飛行練習場、水中ドローン専用練習場完備のドローンスクールを提供しています。スクールでは空中ドローン、水中ドローンの操縦に必要な知識と技術を体系的に習得できる充実した講習プログラムがあり、空中ドローンの国交省管理団体の操縦士資格、日本水中ドローン協会の操縦士資格を取得できます。
・施設紹介映像
https://youtu.be/FmWGxZpz-cY?si=y0zYLNU6z0STJGD1
会社名 ： 株式会社イシン ドローン事業部
本社所在地 ： 〒752-0957 山口県下関市長府印内町10-6
代表者 ： 代表取締役 日野原 勉
URL ： https://d-wolf.jp/
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
本件に関するお問合わせ先
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株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
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