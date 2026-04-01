コプロス子会社清水組がイシンのドローン事業部「D-WOLF（ディーウルフ）」事業譲受建設現場の測量や施工管理、点検にドローンを活用し、安全性強化や業務効率化を図る

コプロス子会社清水組がイシンのドローン事業部「D-WOLF（ディーウルフ）」事業譲受建設現場の測量や施工管理、点検にドローンを活用し、安全性強化や業務効率化を図る