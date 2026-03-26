世界のドリルパイプ市場、石油・ガス分野における需要拡大に牽引され、2035年までに35億7,000万米ドルに到達へ

世界のドリルパイプ市場、石油・ガス分野における需要拡大に牽引され、2035年までに35億7,000万米ドルに到達へ