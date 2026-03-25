【記事公開】製造業のDXはなぜ難しい？進まない理由と対策を徹底解説｜株式会社リンプレス
株式会社リンプレス
記事を読む :
https://www.linpress.co.jp/blog/c147
- 製造業におけるDXの重要性
・技術革新とグローバル競争に対応するため
・熟練人材の技術継承のため
・効率化・品質向上・コスト削減両立のため
- 国内製造業のDX推進状況は？
- 製造業におけるDX推進の課題
・工場現場のアナログ文化
・ITリテラシーのばらつき
・業務が属人化しており標準化が困難
・投資対効果が見えにくく経営判断が鈍化
- 製造業のDX推進を成功させるためのポイント
・現場との対話と段階的なデジタル導入
・小さな業務改善から始めて成功体験を積む
・外部の専門家と連携し、社内の負荷を抑える
・社内でDX人材を育成する
- 製造業に必要なDX人材とは
・ITリテラシーがある
・現場の実作業を理解している
・コミュニケーション能力・課題解決力がある
- 製造業のDX成功事例
・ダイキン株式会社
・株式会社小松製作所
・オムロン株式会社
- 製造業のDXならリンプレスにご相談を
・リンプレスのDX人材育成プログラム
・リンプレスの研修を導入した企業の事例
- まとめ
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
記事を読む :
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企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『製造業のDXはなぜ難しい？進まない理由と対策を徹底解説』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。
■記事概要
タイトル：製造業のDXはなぜ難しい？進まない理由と対策を徹底解説
製造業は日本の産業を支える重要な分野ですが、近年はグローバル競争や技術者の高齢化、人材不足といった課題に直面しています。
そうした背景の中で注目されているのが、DX（デジタルトランスフォーメーション）の取り組みです。しかし、ITとは距離のある現場が多いため「DXは難しい」と感じている企業も少なくありません。
本記事では、製造業がDXを進める上で直面する課題とその対策、成功事例やDX人材育成のポイントまでを解説します。
■目次
- 製造業におけるDXの重要性
・技術革新とグローバル競争に対応するため
・熟練人材の技術継承のため
・効率化・品質向上・コスト削減両立のため
- 国内製造業のDX推進状況は？
- 製造業におけるDX推進の課題
・工場現場のアナログ文化
・ITリテラシーのばらつき
・業務が属人化しており標準化が困難
・投資対効果が見えにくく経営判断が鈍化
- 製造業のDX推進を成功させるためのポイント
・現場との対話と段階的なデジタル導入
・小さな業務改善から始めて成功体験を積む
・外部の専門家と連携し、社内の負荷を抑える
・社内でDX人材を育成する
- 製造業に必要なDX人材とは
・ITリテラシーがある
・現場の実作業を理解している
・コミュニケーション能力・課題解決力がある
- 製造業のDX成功事例
・ダイキン株式会社
・株式会社小松製作所
・オムロン株式会社
- 製造業のDXならリンプレスにご相談を
・リンプレスのDX人材育成プログラム
・リンプレスの研修を導入した企業の事例
- まとめ
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
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■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/