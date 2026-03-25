【記事公開】製造業のDXはなぜ難しい？進まない理由と対策を徹底解説｜株式会社リンプレス

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企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『製造業のDXはなぜ難しい？進まない理由と対策を徹底解説』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。

■記事概要

タイトル：製造業のDXはなぜ難しい？進まない理由と対策を徹底解説

製造業は日本の産業を支える重要な分野ですが、近年はグローバル競争や技術者の高齢化、人材不足といった課題に直面しています。

そうした背景の中で注目されているのが、DX（デジタルトランスフォーメーション）の取り組みです。しかし、ITとは距離のある現場が多いため「DXは難しい」と感じている企業も少なくありません。

本記事では、製造業がDXを進める上で直面する課題とその対策、成功事例やDX人材育成のポイントまでを解説します。

■目次

■株式会社リンプレスについて

- 製造業におけるDXの重要性・技術革新とグローバル競争に対応するため・熟練人材の技術継承のため・効率化・品質向上・コスト削減両立のため- 国内製造業のDX推進状況は？- 製造業におけるDX推進の課題・工場現場のアナログ文化・ITリテラシーのばらつき・業務が属人化しており標準化が困難・投資対効果が見えにくく経営判断が鈍化- 製造業のDX推進を成功させるためのポイント・現場との対話と段階的なデジタル導入・小さな業務改善から始めて成功体験を積む・外部の専門家と連携し、社内の負荷を抑える・社内でDX人材を育成する- 製造業に必要なDX人材とは・ITリテラシーがある・現場の実作業を理解している・コミュニケーション能力・課題解決力がある- 製造業のDX成功事例・ダイキン株式会社・株式会社小松製作所・オムロン株式会社- 製造業のDXならリンプレスにご相談を・リンプレスのDX人材育成プログラム・リンプレスの研修を導入した企業の事例- まとめ＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方記事を読む :https://www.linpress.co.jp/blog/c147

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/