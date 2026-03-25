地方の未来を、高校生と共に創る！「マイナビキャリア甲子園START」を初開催

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、地方課題に特化した高校生向けビジネスアイデアコンテスト「マイナビキャリア甲子園START（https://careerkoshien.mynavi.jp/start/）」を東海・九州エリアにて初開催します。

マイナビは企業が出題するテーマに対して、高校生がチームを組んで課題解決に挑むビジネスアイデアコンテスト型の探究学習プログラム「マイナビキャリア甲子園」を運営し、今年で12年となります。

毎年全国から多くの高校生に参加いただいており、第12回大会(2025年度大会)においては、過去最高の全国3,151チーム・11,668名の高校生が参加しました。

この度、この「マイナビキャリア甲子園」の運営で培った企画力と教育ノウハウを活かし、より地方課題に焦点を当てた地方版・マイナビキャリア甲子園として、「マイナビキャリア甲子園START」を開催する運びとなりました。

▼開催の背景と目的

地方では人口減少や若者の都市部流出が進み、地域経済や産業の担い手不足が深刻化しています。こうした背景には、地域企業の魅力が十分に伝わっていないことや、地元でのキャリア形成の選択肢が見えにくい現状があります。本大会は、地域の高校生が課題解決を通じて地元の価値を再発見し、地域に根差した未来を描ける機会を提供します。

また本大会では、当社の探究学習プログラム「Locus（ローカス）」を利用しながら※、地域企業の課題や地域での取り組みなど、課題解決のヒントを学ぶ期間を経てから解決策を探索します。

※Locusのご利用がない場合でも本大会にご参加いただけます。

開催地域の高校生が、ビジネスコンテストの活動を通して地域企業の魅力に気づき、生まれ育った地域の課題を自分ごととして捉えることで、地方への人材還流の促進や、地域を担う次世代の育成を図ります。さらに、人口減少や地域経済の衰退などの社会課題の解決を目指します。

▼大会フロー

▼大会スケジュール

▼各エリア参画企業

＜東海エリア＞ 日本特殊陶業株式会社

【企業情報とメッセージ】

愛知県名古屋市で創業し、今年で90周年を迎えるNiterra 日本特殊陶業は、世界シェア No.1※のNGKスパークプラグをはじめとする自動車部品や半導体関連部品などを製造・ 販売する総合セラミックスメーカーです。当社は“特殊な”技術と発想で未来へと挑戦し続けます。

※2024年3月末時点の同社推計

＜九州エリア＞ 麻生グループ

【企業情報とメッセージ】

麻生グループは、福岡を拠点に150年以上の歴史を持つ企業グループです。創業は1872年の石炭採掘事業にさかのぼり、その後、時代の変化に合わせて事業を広げてきました。現在は医療、教育、人材、不動産、建設など 幅広い分野で活動しています。「地域社会への貢献」という思いを大切にしながら、地域の課題解決と新しい価値づくりに挑戦し続けています。

今後もマイナビは、より多くの若者にキャリアを考えるきっかけを届けるべく、本大会など様々な取り組みを通じて活動を続けてまいります。