伊丹市と文化・芸術の振興に関する連携協定を締結取り組み第1弾として、市立伊丹ミュージアムの入場料が無料になる「みんなでわいわい ベイコムデー」を5月16日（土）、8月22日（土）に開催
株式会社ベイ・コミュニケーションズ（本社：大阪市福島区、社長：竹間郁夫、以下「ベイコム」）と伊丹市（市長：中田慎也）は、伊丹文化振興ビジョンが掲げる基本理念「出会いと 対話と 文化芸術と。なにかが起こる、わたしのまち」の実現に向け、文化・芸術の振興に関する連携協定を3月25日（水）に締結することとし、本協定の締結式を同日午前10時から伊丹市役所で執り行います。
ベイコムは、地域の皆さまにとって「あってよかった、あったらうれしい」と思っていただける存在となることを目指しており、今回の協定締結により伊丹市と【鑑賞機会の拡大】【創作・発表の場の充実】【多様な層が参加できる文化体験の創出】に取り組み、地域の文化芸術を更に活性化させていきます。
そして、その第1弾として、地域の文化芸術振興と市民サービス向上への寄与を目的に、市立伊丹ミュージアムで「みんなでわいわい ベイコムデー」（入場無料サービスデー）を5月16日（土）及び8月22日（土）に開催します。
1 締結式
（1）日時 3月25日（水）10：00から
（2）場所 伊丹市役所 3階 市長応接室
（3）出席者（予定）
（株）ベイ・コミュニケーションズ
代表取締役社長 竹間 郁夫
取締役 山下 仁司
事業推進室部長 伊東 博之
伊丹市
市長 中田 慎也
都市活力部長 小宮 正照
都市活力部参事 田中 茂
2 「みんなでわいわい ベイコムデー」（入場無料サービスデー）
今回の連携協定締結に基づく取組みの一環として、市立伊丹ミュージアムで「みんなでわいわい ベイコムデー」を開催します。芸術鑑賞中は「静かにする」というのが一般的なマナーですが、入場料を無料とすることで、就学前のお子さまと一緒に鑑賞してみたい方、友人同士で気軽に鑑賞したい学生などが周りを気にせず“わいわい鑑賞できる日”とします。
（1）開催場所
市立伊丹ミュージアム
兵庫県伊丹市宮ノ前町2-5-20
（阪急伊丹駅下車 徒歩約9分、JR伊丹駅下車 徒歩約6分）
（2）開催日
＜1＞5月16日（土）
企画展「チェコ絵本の父 ヨゼフ・ラダ展」
＜2＞8月22日（土）
企画展「発掘された日本列島展」
※企画展の詳細は、市立伊丹ミュージアム公式WEBサイトを
ご覧ください。 https://itami-im.jp/
（3）対象者 制限なし（多様な層に鑑賞機会を提供）
【株式会社ベイ・コミュニケーションズ 会社概要】
1 本社 大阪市福島区海老江1-1-31
2 資本金 40億円
3 設立 1991年4月1日
4 事業内容
登録一般（有線テレビジョン）放送事業、電気通信事業
サービス（Baycom TV／NET／ケーブルプラス電話・ケーブルライン）提供エリア：
大阪市西部、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市／川西市／神戸市北区の一部
株式会社ベイ・コミュニケーションズ https://baycom.jp/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/0f951e674a1210b7864b3286e596de3ab09e9ca4.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1