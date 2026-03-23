株式会社ベイ・コミュニケーションズ（本社：大阪市福島区、社長：竹間郁夫、以下「ベイコム」）と伊丹市（市長：中田慎也）は、伊丹文化振興ビジョンが掲げる基本理念「出会いと 対話と 文化芸術と。なにかが起こる、わたしのまち」の実現に向け、文化・芸術の振興に関する連携協定を3月25日（水）に締結することとし、本協定の締結式を同日午前10時から伊丹市役所で執り行います。

ベイコムは、地域の皆さまにとって「あってよかった、あったらうれしい」と思っていただける存在となることを目指しており、今回の協定締結により伊丹市と【鑑賞機会の拡大】【創作・発表の場の充実】【多様な層が参加できる文化体験の創出】に取り組み、地域の文化芸術を更に活性化させていきます。

そして、その第1弾として、地域の文化芸術振興と市民サービス向上への寄与を目的に、市立伊丹ミュージアムで「みんなでわいわい ベイコムデー」（入場無料サービスデー）を5月16日（土）及び8月22日（土）に開催します。





1 締結式

（1）日時 3月25日（水）10：00から

（2）場所 伊丹市役所 3階 市長応接室

（3）出席者（予定）

（株）ベイ・コミュニケーションズ

代表取締役社長 竹間 郁夫

取締役 山下 仁司

事業推進室部長 伊東 博之





伊丹市

市長 中田 慎也

都市活力部長 小宮 正照

都市活力部参事 田中 茂





2 「みんなでわいわい ベイコムデー」（入場無料サービスデー）

今回の連携協定締結に基づく取組みの一環として、市立伊丹ミュージアムで「みんなでわいわい ベイコムデー」を開催します。芸術鑑賞中は「静かにする」というのが一般的なマナーですが、入場料を無料とすることで、就学前のお子さまと一緒に鑑賞してみたい方、友人同士で気軽に鑑賞したい学生などが周りを気にせず“わいわい鑑賞できる日”とします。

（1）開催場所

市立伊丹ミュージアム

兵庫県伊丹市宮ノ前町2-5-20

（阪急伊丹駅下車 徒歩約9分、JR伊丹駅下車 徒歩約6分）

（2）開催日

＜1＞5月16日（土）

企画展「チェコ絵本の父 ヨゼフ・ラダ展」

＜2＞8月22日（土）

企画展「発掘された日本列島展」

※企画展の詳細は、市立伊丹ミュージアム公式WEBサイトを

ご覧ください。 https://itami-im.jp/

（3）対象者 制限なし（多様な層に鑑賞機会を提供）





【株式会社ベイ・コミュニケーションズ 会社概要】

1 本社 大阪市福島区海老江1-1-31

2 資本金 40億円

3 設立 1991年4月1日

4 事業内容

登録一般（有線テレビジョン）放送事業、電気通信事業

サービス（Baycom TV／NET／ケーブルプラス電話・ケーブルライン）提供エリア：

大阪市西部、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市／川西市／神戸市北区の一部









株式会社ベイ・コミュニケーションズ https://baycom.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/0f951e674a1210b7864b3286e596de3ab09e9ca4.pdf





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