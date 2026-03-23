ナノ・ユニバースより、M′s「2026 SS STYLING LOOKBOOK」が公開!

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年3月19日（木）にWEBコンテンツ「2026SPRING STYLING LOOKBOOK」を公開。

ナノ・ユニバースから、都会的で落ち着いた甘さ をエッセンスに、ミニマルなバランスで春夏の装い8LOOKを提案します。

■CONTENTS

「2026SS STYLING LOOKBOOK」

■LINE UP

柔らかな風合いのカーディガンを主役に、リラックス感と品の良さを両立したスタイリング。程よくゆとりを持たせたシルエットが、抜け感のある大人の余裕を演出する。ミニマルなデザインながらも素材の表情が際立ち、シンプルな中に奥行きをプラス。ワイドパンツと合わせることで、都会的で洗練されたカジュアルスタイルに仕上げている。

ダブルブレストのジャケットを軸に、洗練されたモダンスタイルを構築。ブラックで統一した上半身に、ブラウンのパンツを合わせることで程よいコントラストを演出し、都会的で落ち着きのある印象に仕上げている。

レザージャケットを主役に据えた2つのスタイリング。グレーのセットアップで品よくまとめた着こなしと、ベージュパンツで軽やかに仕上げたスタイルが、無骨さと洗練をバランスよく引き立てる。

【ナノ・ユニバース公式サイト】

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