羽生結弦　表紙＋グラビア＆公演レポート／巻頭特集　イラン攻撃の「代償」／「AERA」3月23日発売

株式会社朝日新聞出版

3月23日（月）発売のAERA 3月30日号の表紙には、プロスケーターの羽生結弦さんが登場します。東日本大震災から15年となる今年、地元・宮城県でアイスショー「notte stellata」を開催。表紙とグラビア、公演レポートをお届けします。巻頭特集は「イラン攻撃の『代償』」。米国とイスラエルによるイランへの大規模攻撃が始まり、泥沼化の様相を呈するなか、今後の国際情勢はどうなるのか、ジャーナリストの池上彰さんをはじめとする識者が徹底解説します。ほかにも、俳優の松山ケンイチさんが「ゆるスポーツ」をしながら障害について語り合った鼎談や、「現代の肖像」ではキックボクサーの武尊さんに密着。THE ALFEEの軌跡をたどる連載も掲載します。見どころ満載の一冊です。ぜひご覧ください！

羽生結弦 表紙＋グラビア・公演レポート（「notte stellata 2026」公演から）

AERA表紙にプロスケーターの羽生結弦さんが登場！ 東日本大震災から15年となる今年、宮城県で開催されたアイスショー「羽生結弦 notte stellata 2026」を取材しました。「notte stellata」は「被災地から希望を発信する」をコンセプトに2023年から開催され、今年で4回目。羽生さんは国内外のトップスケーターや、坂本龍一さんが被災地の若者と立ち上げた「東北ユースオーケストラ」と共演しました。厳選したグラビアとともに松原孝臣さんによる公演レポートは必見。羽生さんが終演後に語った言葉にもご注目ください。

イラン攻撃の「代償」 今後の国際情勢を池上彰氏ら識者に聞く

2月28日に始まった米国とイスラエルによるイランへの大規模軍事攻撃を受け、今後の国際情勢はどうなるのか、4人の識者がそれぞれの視点から解説します。ジャーナリストの池上彰さんは、トランプ大統領には出口戦略がなく、衝動的に動いた結果、現在の混乱に繋がっていると分析。東京大学の小泉悠准教授は、イランの体制打倒は容易ではなく、イスラム革命体制が存続した場合、この戦争で一番得をしているのはロシアだと考えられると指摘します。早稲田大学の中林美恵子教授は、トランプ氏が「予測可能な敗北」を避けるため、ゴールを動かしながら戦争を終える出口を探していると述べ、NGOピースボート共同代表の畠山澄子さんは、軍事力によって核軍縮を成功させた例はないと訴えます。泥沼化する戦争の行方を多角的に読み解く特集です。

松山ケンイチ×ゆるスポーツ×障害

俳優の松山ケンイチさんが、障害の有無や年齢、運動神経にかかわらず誰もが楽しめる「ゆるスポーツ」を初体験。その考案者である澤田智洋さん、重度の障害のある娘の母である加藤さくらさんと、「弱さ」を価値に変える社会のあり方について語り合いました。ゆるスポーツについて松山さんは、普段使わない感覚への気づきや、障害のある人が持つ未知の世界に面白さを感じたと話します。澤田さんは、ルールを変えれば弱さが有利になるゆるスポーツの概念は、社会の物差しを増やすことにつながると提起。加藤さんは松山さんの「人間はみんな表現者だ」という言葉に痺れたと言います。三者三様の視点から「障害」をアップデートするヒントを探る鼎談です。

現代の肖像 キックボクサー・武尊

キックボクサーの武尊さんの今に迫る「現代の肖像」。伝説となった那須川天心戦で敗れた後、うつ病とパニック障害を告白し一時休養しましたが、現在は「格闘技を始めた頃と同じような気持ちで、純粋に楽しめている」と心境の変化を語ります。K-1という団体を背負う重圧や恐怖と闘っていた日々から解放されたという武尊さん。2026年4月29日、ロッタンとの再戦を最後の試合と定め、有終の美を飾るべく準備を進める彼の姿を追います。すべてを解き放つ最後の闘いに向かう、その覚悟に迫ります。

THE ALFEE連載「奇跡の軌跡」第13回

THE ALFEE の歴史をひもとく本連載、今回は再デビューを目指して試行錯誤を重ねていた1978年後半です。当時、3人にはバックバンドを務め、お世話になっていた先輩がいました。それが研ナオコさん。メンバーにとっては「ライフライン」だったと語ります。西城秀樹さんとのマル秘エピソードも公開。アルフィートーク、ご期待ください。

ほかにも

・［やさしくなりたい連載］ダウン症の俳優と共演 津田寛治が見た「まざりあう」社会

・［女性×働く］10代を中心に絶大な支持集める“おひな様”が語る国際女性デー

・「女性初」の壁を突破したパラアスリートたち

・異次元の大谷翔平 もっと遠くへ

・「クロムハーツ」が高騰 金銀アクセサリーに世界的な需要増

・社会に鋭く問いかける90年代若手アーティスト「YBA」の作品群

・巻頭コラム［eyes］姜 尚中、東 浩紀

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・午後3時のしいたけ.相談室

・あたしンち けらえいこ

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

・ケイリーン・フォールズ［日本のいいもの かわいいもの］

などの記事を掲載しています。ぜひご覧ください！

※発売日の3月23日（月）午後5時から約30分間、公式インスタグラム（@aera_net）で、最新号の特集や内容を紹介する「#アエライブ」を行います。ぜひこちらもチェックしてください。

AERA（アエラ）2026年3月30日号

定価：650円（本体591円＋税10％）

発売日：2026年3月23日（月曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJCYLMXY