『パンのフェス』三井アウトレットパーク 多摩南大沢で初のGW開催！アワード受賞店や話題の塩パンなど、第1弾13店を発表！

ぴあ株式会社

パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社、日販セグモ株式会社）は、三井不動産商業マネジメント株式会社との共催で、2026年5月2日（土）から4日（月・祝）の3日間、『はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』を開催します。これまで秋の恒例イベントとして大盛況を博してきた三井アウトレットパーク 多摩南大沢にて、同会場では初めてとなるゴールデンウィーク期間中の開催が決定いたしました。

『パンのフェス』（https://pannofes.jp/(https://pannofes.jp/)）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、

これまで178万人のお客さまにお越しいただいている

“日本最大級”の「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。今年は「はちおうじ みんなのGWマルシェ」とのコラボレーションでお届けします。気候の良い春空の下、ショッピングとともに全国各地の美味しいパンを存分にお楽しみいただける、連休のお出かけにぴったりのイベントです。

■今年の「パンのフェスアワード」ゴールド受賞の2店や、話題の塩パンなど超人気店が三井アウトレットパーク 多摩南大沢に大集結！

第1弾出店情報として、全国から選りすぐりのパン屋さん13店舗の出店が決定いたしました！最大の注目は、本年開催された「パンのフェスアワード2025」で見事ゴールドを受賞した2店舗。絶品クリームパンが毎回大行列を作る「パン工房ぐるぐる」（茨城・那珂）と、こだわりのスコーンが絶大な支持を集めアワード連続受賞の記録を持つ「Lycka」（愛知・刈谷）が登場します。最新のアワードを受賞したばかりの珠玉のパンは必食です！

また、昨今の塩パンブームのなか注目を集め、三井アウトレットパーク 多摩南大沢初出店となる「塩パンセレクトショップSaltteみなとみらい」（神奈川・横浜）や「淡路島塩パン専門店 しおき」（兵庫・淡路島）といった塩パン専門店が登場。さらに、話題の生ドーナツなどを展開する「Donuts mania」（静岡・熱海）も初出店します。

【出店店舗：5月2日(土)・3日(日)・4日(月・祝)】

★三井アウトレットパーク 多摩南大沢初出店

・パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）

・ブーランジェリー アツシ（東京・八王子）

・東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）

・本郷ベーカリー（東京・本郷）

・神奈川カレーパンマーケット（神奈川・横浜）

★塩パンセレクトショップSaltteみなとみらい（神奈川・横浜）

・伊豆高原フロマージュパン専門店Marble Coco.（静岡・伊豆高原）

★Donuts mania（静岡・熱海）

・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）

・Lycka（愛知・刈谷）

★淡路島塩パン専門店 しおき（兵庫・淡路島）

・金賞淡路牛カレーパン サンハート（兵庫・淡路島）

・パンプラス（長崎・壱岐）

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。

イベントの詳細は、今後『パンのフェス』公式サイトやSNSで順次発表してまいります。ゴールデンウィークの三井アウトレットパーク 多摩南大沢に、どうぞご期待ください！

『はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』開催概要

■開催日：2026年5月2日（土）～4日（月・祝）

■時間：11時～17時

■会場：南大沢駅前大通り・三井アウトレットパーク 多摩南大沢内特設会場

（〒192-0364 東京都八王子市南大沢１丁目６００）

■入場料：無料

■主催：三井不動産商業マネジメント株式会社、パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）

◎『パンのフェス』（https://pannofes.jp/(https://pannofes.jp/)）とは

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 ⽮内 廣） と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社（代表取締役社長 安井 邦好）が、2016年から横浜赤レンガで開催している日本最大級のパンイベント。

公式サイト：http://pannofes.jp/minamioosawa2026gw/(http://pannofes.jp/minamioosawa2026gw/)

公式X： https://x.com/pannofes(https://x.com/pannofes)

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/(https://www.instagram.com/pannofes/)