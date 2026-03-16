東京23区の価格相場の安い駅ランキング2026 シングル向け1位は西馬込駅、カップル・ファミリー向け1位は柴又駅

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田圭一、以下リクルート）が運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル（スーモジャーナル）』は、住まいや暮らしに関するさまざまなテーマについて調査を実施し、結果をご紹介しています。都内の不動産価格は上昇の一途をたどっており、「新築マンションなら1億円超は当たり前」なんて声も聞こえてきます。中古マンションも例外ではないのですが、それでも仕事や生活、交通網といった環境のよさを考えると、「やっぱり23区内に住みたい！」と考える人も少なくありません。そんな人の参考になるように、東京23区内に位置する駅から徒歩15分圏内にある、シングル向け（専有面積20平米以上～50平米未満）とカップル・ファミリー向け（専有面積50平米以上～80平米未満）、それぞれの中古マンション平均価格が安い駅のランキングを紹介します。シングル向け1位は西馬込駅、カップル・ファミリー向け1位は柴又駅でした。ランキングの詳細は『SUUMOジャーナル』でご覧いただけます。

URL： https://suumo.jp/journal/2026/03/16/215343/

■「シングル向け」1位は、新橋まで20分ほどで行ける大田区の駅

シングル向け中古マンション（専有面積20平米以上～50平米未満）の1位は、都営浅草線・西馬込（にしまごめ）駅で価格相場3045万円でした。東京23区の南端で、多摩川を挟んで神奈川県川崎市に接する大田区に位置しています。西馬込駅自体、都内の地下鉄駅では最南端というロケーション。とはいえ都心のビジネス街・新橋駅まで、都営浅草線1本で約20分。西馬込駅から4駅目の五反田駅から、都心部を走るJR山手線に乗り換えることもできます。都営浅草線のアクセス特急に乗ると、成田空港駅まで乗り換えせずに約1時間46分で行くことも可能です。西馬込駅の地下ホームから地上に出ると、目の前は国道1号・第二京浜道路。その大通り沿いにスーパーやドラッグストア、コンビニが点在しています。国道1号の西側にも東側にも商店街があり、ベーカリーやこだわりの飲食店といった個人商店が、住宅の間に点在しています。この駅周辺の一帯は大正・昭和期に多くの作家・芸術家が居住し、「馬込文士村」と呼ばれていました。彼らの住んでいた場所には現在、記念館や居住跡案内板があり、かつて文化人たちが愛した落ち着いた街並みは現在にも息づいています。駅の東側の馬込桜並木通りでは600ｍほどにわたって約90本の桜が咲き誇り、見頃に合わせて桜まつりが催されるのも街の名物です。

2位には板橋区の都営三田線・板橋本町駅が価格相場3490万円でランクインしました。同じ都営三田線沿線にある、巣鴨駅からJR山手線に、水道橋駅からJR中央・総武線各駅停車に、大手町駅からは東京メトロの丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線に乗り換えることができます。東京駅にも近い大手町駅までは約21分です。地下ホームと結ばれた4つの地上出入口は、国道17号と環七が交差する四つ角に面しています。国道17号の上部には首都高速も通っていて交通量の多い交差点ですが、脇道に入ると喧騒も薄れます。国道17号に並走する旧中山道沿いの商店街にはスーパーや100円ショップ、中華食堂やラーメン店などの飲食店もあるため生活しやすそうです。板橋本町駅から南へ旧中山道沿いの商店街を20分ほど歩くと、3位の板橋区役所前駅にたどり着きます。価格相場は3650万円で、2位と同じ板橋区。都営三田線沿線のため他社路線に乗り換えがしやすい点も2位と同様です。板橋区役所前駅付近の旧中山道沿いにも商店街が広がり、駅出入口がある国道17号の西側にもさまざまな飲食店がそろっています。駅出入口のひとつは、地下通路で板橋区役所と結ばれているのも便利なところです。そして区役所を通り過ぎて山手通りを渡り、駅から西へ15分弱も歩くと、価格相場3880万円で4位にランクインした板橋区の東武東上線・大山駅に到着します。山手通り～大山駅間の商店街は多彩な店舗でにぎわっています。ここまで見てきたトップ4のうち3駅は板橋区に位置しています。トップ15には板橋区が3駅、大田区と荒川区も各3駅、続いて台東区と北区が各2駅、練馬区と中野区で各1駅がランクインする結果となりました。

■「カップル・ファミリー向け」を安く探すなら足立区は見逃せない！

続いてカップル・ファミリー向け中古マンション（専有面積50平米以上～80平米未満）のランキングを紹介します。1位には価格相場が3580万円と同額だった、京成金町線・柴又駅と、日暮里・舎人ライナーの西新井大師西駅の2駅がランクインしました。

1位の京成金町線・柴又駅は葛飾区を代表する古刹「柴又帝釈天」の門前にあります。一帯は映画『男はつらいよ』の舞台として知られ、帝釈天の参道には主人公の生家のモデルになったと言われるお団子屋さんをはじめ、飲食店や土産店がひしめいています。帝釈天を通り過ぎ、駅から東に15分弱も歩くと江戸川の河川敷へ。都内に唯一残る渡し舟「矢切の渡し」の乗り場があるので、小舟で対岸の千葉県に渡ってみるのも一興です。帝釈天とは方向が異なる駅の西側や南側には、青果店や精肉店などの個人商店やスーパー、ドラッグストアといった地元の人ご用達の商店街もあり、生活の場としても過ごしやすそうです。また、柴又駅から京成金町線で京成高砂駅に出て、京成本線の通勤特急に乗ると、JR山手線に接続する日暮里駅まで計約25分で行くことが可能です。もうひとつの1位、日暮里・舎人ライナーの西新井大師西駅。足立区の西端に位置します。駅名の通り「西新井大師 總持寺」の西側約1km、歩いて15分ほどの場所にあります。ちなみに、お寺の最寄駅は4位（価格相場3680万円）にランクインした東武大師線・大師前駅です。西新井大師西駅周辺は住宅地で、駅の西側や東南側にはUR賃貸住宅が立ち並んでいます。徒歩15分圏内に複数のスーパーやドラッグストアがあり、日々の買い物に便利な環境です。駅北側の環七北通りと南側の環七、その両道路に交差する尾久橋通りといった大通り沿いにはファミレスや回転すし店、食べ放題のしゃぶしゃぶ店など家族で気軽に出かけやすい飲食店があるところも魅力のひとつです。総合病院や小児科クリニックなどの医療機関も点在しているので、もしものときも安心。日暮里・舎人ライナーは全13駅の短い路線ですが、西新井大師西駅から約11分の西日暮里駅からは東京メトロ千代田線やJRの山手線、京浜東北線に、約14分の日暮里駅からはJRの山手線と京浜東北線、常磐線、そして京成本線に乗り換えることができます。3位には足立区にある東武伊勢崎線・竹ノ塚駅が、価格相場3620万円でランクイン。竹ノ塚駅は2022年に高架化への切り替えと新駅舎の使用を開始し、念願だった踏切の撤去を実現。踏切トラブルが解消し、駅周辺のスムーズな交通動線が確保されました。高架化にともなって2024年には高架下に商業施設がオープンし、飲食店やドラッグストア、持ち帰り用フード店など25店舗が軒を連ねています。東口側・西口側ともにスーパーや飲食店が立ち並ぶなど、駅周辺にも商店が豊富です。駅から東へ徒歩約5分の好立地に、複合商業施設が2025年6月に開業したのも地域の話題となりました。アクセス面を見ると、竹ノ塚駅より5駅目の北千住駅から先で東武伊勢崎線は東京メトロ日比谷線と、さらに北千住駅より6駅目の押上駅から先で東京メトロ半蔵門線と、それぞれ相互直通運転を実施。そのため日比谷線沿線の銀座・霞ケ関・恵比寿や、半蔵門線沿線の大手町・永田町・表参道といった駅にも行きやすいです。トップ14入りした15駅の所在地を見ると、足立区（計11駅）または葛飾区（計4駅）のどちらかという結果になりました。

調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている東京23区内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】

駅徒歩15分圏内、物件価格相場3億円以下、築年数40年未満、敷地権利は所有権のみ

シングル向け：専有面積20平米以上50平米未満

カップル・ファミリー向け：専有面積50平米以上80平米未満

【データ抽出期間】2025/7～2025/12

【物件相場の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された中古マンション価格から中央値を算出

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

▼リクルートについて

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