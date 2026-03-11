近畿大学と新潟県立海洋高校が高大連携で取り組む海づくり 育てたノドグロ稚魚約1,500尾を日本海に放流

近畿大学と新潟県立海洋高校が高大連携で取り組む海づくり 育てたノドグロ稚魚約1,500尾を日本海に放流