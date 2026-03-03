近畿大学通信教育部　建築学部オンライン学士プログラム　資格スクールと連携し、一級建築士の学科試験対策コースを導入

写真拡大

近畿大学通信教育部（大阪府東大阪市）建築学部（通信教育課程）（通称：建築学部オンライン学士プログラム）は、在学生の一級建築士資格取得の支援を強化するため、令和8年（2026年）2月27日（金）に資格スクールの総合資格学院を経営する株式会社　総合資格（東京都新宿区）と講座提供に関する業務委託契約を締結しました。これにより、令和8年度（2026年度）から一級建築士の学科試験対策を行う在学生向けの課外講座を開始します。

【本件のポイント】

●通信教育部建築学部が、資格スクールの総合資格学院による「一級建築士学科WEBコース」を学生特別価格で受講できる制度を導入

●一級建築士試験の学科試験に必要な知識整理と問題演習に取り組める学習環境を整備

●働きながら学ぶ社会人学生や遠隔地在住の学生のためにオンライン学習の体制を構築

【本件の内容】

近畿大学通信教育部建築学部（通信教育課程）は、令和7年（2025年）4月に開設され、働きながら学ぶ社会人学生や遠隔地在住の学生など多様な学修者が、学位取得とあわせて一級建築士受験資格の取得を目指すことができます。

資格取得支援を強化するため、令和8年度（2026年度）から新たに、資格スクールの総合資格学院と連携し、同学院が提供する「一級建築士学科WEBコース」を、在学生が学生特別価格で受講できる制度を導入します。建築学部（通信教育課程）では、学位取得に向けて、建築計画・構造・環境設備・法規・施工などの建築学を体系的に修得しますが、本課外講座では一級建築士試験の学科試験で求められる知識の整理と問題演習を中心に、受験に向けた学習を支援します。

本学は今後も、学位取得と国家資格取得を一体的に支援する取り組みを拡充し、建築分野の高度専門人材育成に貢献します。

【講座概要】

講座名　　　：近畿大学建築学部建築学科（通信教育課程）限定　一級建築士学科WEBコース

提供　　　　：総合資格学院

実施期間　　：令和8年（2026年）10月〜令和9年（2027年）7月

　　　　　　　※令和9年度（2027年度）の一級建築士試験学科試験に向けて受講でき、

　　　　　　　　不合格の場合の翌年度学科試験までの延長受講は特別価格で可能

対象　　　　：令和8年（2026年）4月時点で建築学部オンライン学士プログラム4年生

　　　　　　　※一級建築士受験資格取得見込みの学生

受講内容　　：エントリー講座、学科講座、新傾向講座、建築施工実務講座、オンラインLIVE指導

学習システム：在宅学習システム「シカクル」

教材等　　　：テキスト・問題集等の紙教材一式、建築関係法令集、コンパクト建築作品集、模擬試験

価格　　　　：33万円（税込）、延長受講は27万5千円（税込）

　　　　　　　※ともに近畿大学通信教育部建築学部生向け特別価格

お問合せ　　：近畿大学通信教育部　担当：奥谷、浦　TEL：06-6722-3265

【株式会社　総合資格】

所在地　：東京都新宿区西新宿1-26-2　新宿野村ビル22F

創業　　：昭和55年（1980年）1月

資本金　：12,000万円（関連会社含む）

代表者　：代表取締役社長　佐藤拓也

社員数　：563名（関連会社含む）※令和6年（2024年）12月1日現在

事業内容：国家資格受験講座の開催、セミナーの開催、教材の出版、法定講習の開催、人材事業

【近畿大学通信教育部　建築学部（通信教育課程）】

開設　　：令和7年（2025年）4月

学位　　：学士（建築学）

入学定員：600人

収容定員：1,400人

学生数　：1,405人　※令和7年（2025年）12月31日現在

【関連リンク】

通信教育部建築学部

https://www.kindai.ac.jp/tsushin/architecture/

▼本件に関する問い合わせ先

広報室

住所：〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1

TEL：06‐4307‐3007

FAX：06‐6727‐5288

メール：koho@kindai.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/