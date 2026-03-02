烏野・音駒・梟谷・稲荷崎高校のメンバーが集結！ 寿司皿などくら寿司オリジナルデザイングッズが手に入る くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」 ―2026年3月6日（金）から全国のくら寿司で開催―

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、3月6日（金）から期間限定でアニメ「ハイキュー!!」とコラボしたキャンペーンを全国のくら寿司で開催します。





集英社「週刊少年ジャンプ」で2012年2月から連載がスタートした、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。 この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは 2014年からは、毎日放送・TBS系列にてテレビアニメの放送が始まり、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作されました。また、2024年2月には「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」が公開され、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録した人気のスポーツアニメとのコラボレーションです。

本コラボキャンペーンでは、烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校のメンバーをイメージしたメニューが多数登場します。各メニューには、表面にキャラクターイラスト、裏面に各高校の横断幕をデザインしたオリジナルカードが付いてきます。

また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズが多数登場します。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」で当たりが出ると、くら寿司の商品を持ったデフォルメキャラクターがデザインされた“めじるしチャーム”や、アニメのワンシーンが楽しめる“マスキングテープ”、ユニフォーム姿のキャラクターが描かれた“缶バッジ”など、特別な景品がもらえます。

さらに、第1弾＜3月6日（金）～＞、第2弾＜3月19日（木）～＞の計2回にわたり、税込2,500円（※1）のお会計ごとに、クリアファイルや寿司皿など貴重なオリジナルグッズをプレゼントします（※2）。

加えて、大手回転寿司チェーンで唯一、全店において回転レーンで商品を提供しているくら寿司ならではの特別企画として、回転レーンを流れるアニメ「ハイキュー!!」コラボの宣伝POPを撮影し、SNSに投稿すると、抽選でコラボグッズのコンプリートセットを10名様にプレゼントするフォトキャンペーンも実施します。

ファンにはたまらないアニメ「ハイキュー!!」コラボメニューや、オリジナルのコラボグッズが手に入る貴重なこの機会に、ぜひくら寿司をご利用ください。

（※1）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）

（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります。

くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」コラボメニュー

※店舗により価格は異なります。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。





烏野高校のオレンジコーラ 530円

販売期間：3月6日（金）～4月2日（木）

※お持ち帰り不可

烏野高校の日向をイメージしたオレンジゼリーとオレンジソルベに、無添加※のコーラを組み合わせました。爽やかなオレンジの甘酸っぱさとコーラの炭酸が合わさり、見た目にも味わいにもコントラストを楽しんでいただけます。

※化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料不使用





音駒高校のキャラメルアップルパフェ 430円 販売期間：3月6日（金）～4月2日（木） ※お持ち帰り不可

音駒高校の孤爪の好物である“アップルパイ”をイメージしたりんごコンポートを使用し、パイのザクザクとした食感をブラックココアクランチで表現しました。キャラメルソース、ポーションバニラアイス、ホイップ、マダガスカルカスタードを使用し、それぞれの甘さやコクが重なり合い、アップルパイを思わせる味わいをお楽しみいただけます。





梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ 350円

販売期間：3月6日（金）～4月2日（木）

※お持ち帰り不可

梟谷学園高校の木兎の好物“焼肉”と、赤葦の好物“菜の花のからし和え”を組み合わせ、牛カルビと相性の良いからしマヨネーズを使用。からしマヨネーズはお子様でもお召し上がりいただけるよう、辛味を少し抑えました。さらに、梟谷学園高校のカラーをイメージしたあらびきコショーをトッピングすることで、味が引き締まります。





稲荷崎高校のトロたく手巻き 400円 販売期間：3月6日（金）～4月2日（木） ※お持ち帰り不可

稲荷崎高校の宮侑の好物が“トロ”、宮治の好物が“おにぎり”であることから、ねぎまぐろの上に、中トロ、たくあんをトッピングしたボリュームたっぷりの手巻きに。 中トロの濃厚な旨み、ねぎまぐろの風味、そしてたくあんのさっぱりとした味わいと食感がアクセントとなり、食べ応えのある満足感と味のバランスにもこだわった一品です。

「ビッくらポン！®」で当たる！くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」オリジナルグッズ

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！®」をお楽しみいただけます。

・実施期間：3月6日（金）～3月31日（火）※無くなり次第終了

【めじるしチャーム】 ＜全12種＞





【マスキングテープ】 ＜全4種＞





【缶バッジ】 ＜全8種＞





くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

税込2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント！

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）

【第1弾】クリアファイル

・実施期間：3月6日（金）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定





【第2弾】寿司皿

・実施期間：3月19日（木）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定





写真を撮ってコンプリートセットをゲット！

大手回転寿司チェーンで唯一、全店において回転レーンで商品を提供しているくら寿司ならではの特別企画として、回転レーンを流れるアニメ「ハイキュー!!」コラボの宣伝POPを撮影し、XまたはInstagramで「＃くら寿司フォトチャレンジ」と投稿いただいた方から抽選で、アニメ「ハイキュー!!」コラボグッズのコンプリートセットを10名様にプレゼントするフォトキャンペーンを実施します。

・実施期間：3月6日（金）～3月31日（火）

・実施店舗：くら寿司店舗（「無添蔵」を除く）

・賞品：コラボグッズ コンプリートセット 10名様

・詳細URL：https://www.kurasushi.co.jp/topic/005225.html

アニメ「ハイキュー!!」とは

集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7000万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー‼』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。

それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。

そして待望の続編となる「劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人」、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！

アニメ「ハイキュー!! 」公式サイト

https://haikyu.jp/

©古舘春一／集英社 ・ 「ハイキュー!!」製作委員会