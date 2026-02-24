駅のお店で一足早い春の訪れを！『九州・沖縄フェア2026』を３月3日から開催！































■「鳥獣戯画日本全国巡り旅」 くまモン・沖縄編がフェアに合わせて登場！※販売開始時間は店舗によって異なります。※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙3にて記載■オンラインショップ『SANCHI COLOR』でも「九州沖縄フェア」！■TOKAI STATION POINTアプリから応募！九州沖縄グルメが当たるキャンペーンも！対象期間に「九州沖縄フェア2026」の対象商品を含む指定金額以上ご購入のレシートで応募できる「九州沖縄うまいもんプレゼントキャンペーン」も実施いたします。※応募にはTOKAI STATION POINTアプリの事前登録およびお会計時に会員証の提示が必要となります。〈対象期間〉 2026年３月３日(火)〜３月31日(火)〈応募期間〉 2026年３月３日(火)〜４月５日(日) 23:59※画像はイメージです。※価格はすべて税込み価格です。※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご購入は固くお断りいたします。