駅のお店で一足早い春の訪れを！『九州・沖縄フェア2026』を３月3日から開催！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年3月3日（火）より、「九州・沖縄フェア2026」を開催いたします。
九州・沖縄グルメをイメージしたおにぎり・サンドイッチをはじめ、ご当地で人気のアイテムなど、「九州・沖縄」を感じていただける商品を多数ラインナップいたしました。
フェア期間中、「九州・沖縄エリアの人気駅弁」を中部・静岡エリアをはじめとする普段駅弁の取扱いがない在来線店舗でも販売するほか、 販売当日に作られた「梅ヶ枝餅」を新幹線で運びます。※１
※１ 人気駅弁、梅ヶ枝餅の販売は日にち・店舗限定となります。全店での取り扱いはございません。
＜フェア概要＞
【開催期間】：2026年３月３日（火）〜 2026年３月31日（火）
【開催場所】：東京駅〜新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」
「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」
「デリカステーション」等
オンラインショップ「SANCHICOLOR」
※オンラインショップ『SANCHI COLOR』でも「九州・沖縄フェア」を開催しますが、キャンペーン応募商品対象外となります。
【展開商品数】：全 86アイテム
※オンラインショップおよび各エリアのみ取扱いアイテムを除く
■店舗・日にち限定！人気の駅弁が大集合！
九州エリアで人気の駅弁が店舗・日にち限定で登場します。2日にわたって選りすぐりの人気駅弁を販売！お出かけのおともやおうちで駅弁をゆっくりお楽しみいただけます。
※一部店舗ではフェア期間外でも販売している商品もございます。
※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙１にて記載
【第1弾】3.13（金）限定販売
博多寿改良軒 焼き鳥弁当 1,180円
博多名物の焼き鳥4種（鳥皮、もも肉、つくね、むね肉）を、ぎっしりと敷き詰めたお弁当です。
お酒のつまみにもピッタリ。
厚切り黒豚角煮めし 1,380円
黒豚をじっくり煮込み柔らかい角煮に仕上げました。
宮崎チキン南蛮W九州高菜めし 1,280円
鹿児島銘柄鶏の「桜島とり」のもも肉・むね肉をカラっと揚げた宮崎名物チキン南蛮に九州の高菜をたっぷりご飯にのせたお弁当に仕上げました。
【第2弾】3.19（木）限定販売
うまか！博多めんたい鶏めし重 1,280円
松栄軒特製ダレに「桜島とり」を漬け込み焼き上げた鶏照り焼きと博多名物の辛子明太子を贅沢に添えたお弁当に仕上げました。
佐賀牛 焼肉重 1,480円
九州が全国に誇るブランド牛「佐賀牛」をスパイシーなたれで焼きあげました。
博多寿改良軒 かしわめし 980円
2010年に惜しまれつつ廃業された「博多寿軒」の人気駅弁「かしわめし」を復刻。
博多の料理研究家 山際千津枝先生監修です。
■販売日に作られた「梅ヶ枝餅」が新幹線に乗ってやってくる！
販売当日の朝に作られたきくちの「梅ヶ枝餅」を新幹線で東京駅・静岡駅・金山駅（愛知県）の店舗にお届け！当日に作られたから こその味わいをお楽しみください。
梅ヶ枝餅 5個入 900円
福岡・太宰府を代表する名物土産の「梅ヶ枝餅」。
茶房きくちの梅ヶ枝餅は、厳選された北海道十勝産小豆「雅」をはじめ、選りすぐられた素材を使用し、真心を込めて手作りしています。独自の製法で練り上げた餡（あん）の上品でなめらかな甘さは、日本茶はもちろんコーヒーにもよく合う優しい口当たりです。
【販売店舗】
●東京駅：プレシャスデリ東京、PLUSTA Gift東京八重洲中央、Bellmart東京丸の内中央ビル
《販売日時》 2026年３月６日（金） 15:45頃以降準備でき次第
●静岡駅：プレシャスデリ＆ギフト静岡
《販売日時》 2026年３月６日（金） 16:00頃以降準備でき次第
●金山駅：プレシャスデリ＆ギフト金山
《販売日時》 2026年３月13日（金） 16:00頃以降準備でき次第
※準備でき次第の販売となるため、販売開始時刻は店舗によって異なります。天候、交通事情等により、販売時間が前後する場合や中止となる場合がございます。
■九州・沖縄にちなんだ商品が多数登場！（商品一例）
九州・沖縄のグルメをイメージした商品やご当地の食材を使用したフェア限定のおにぎり・サンドイッチ・お弁当や、パン・お菓子や飲み物などをお近くの店舗で！九州・沖縄を身近に感じていただける商品をラインナップいたしました。
■九州・沖縄エリアのおいしいもの「ひとつまみ」！
※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙2にて記載
■「鳥獣戯画日本全国巡り旅」 くまモン・沖縄編がフェアに合わせて登場！
※販売開始時間は店舗によって異なります。
※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙3にて記載
■オンラインショップ『SANCHI COLOR』でも「九州沖縄フェア」！
■TOKAI STATION POINTアプリから応募！九州沖縄グルメが当たるキャンペーンも！
対象期間に「九州沖縄フェア2026」の対象商品を含む指定金額以上ご購入のレシートで応募できる「九州沖縄うまいもんプレゼントキャンペーン」も実施いたします。
※応募にはTOKAI STATION POINTアプリの事前登録およびお会計時に会員証の提示が必要となります。
〈対象期間〉 2026年３月３日(火)〜３月31日(火)
〈応募期間〉 2026年３月３日(火)〜４月５日(日) 23:59
※画像はイメージです。※価格はすべて税込み価格です。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。
※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご購入は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp