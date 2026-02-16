東展示棟・南展示棟を使用した、過去最大規模のAnimeJapan 2026

事前準備で楽しさ倍増！

全出展ブースが一目で分かる！会場マップ解禁！

追加施策“アニメフォトプリント”も実施決定！





世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展でさらなる盛り上がりを目指して開催となります。

また、2年連続のAnimeJapan 2026アンバサダーとして櫻坂46の就任も発表され、今後の展開に期待が集まっています。

「アニメ化してほしいマンガランキング2026」の3月4日の授賞式など今後AnimeJapan 2026を盛り上げる彼女たちの活動にもご注目ください。

この度AnimeJapanの出展社ブースエリアが一目で分かる会場マップ情報を公開いたしました。

各出展社の配置やエリア構成を事前に確認することで、来場前の回遊計画や当日の体験をよりスムーズにお楽しみいただけます。













フロアマップ情報▶https://anime-japan.jp/floormap/

また、AnimeJapan追加施策情報も解禁に！

キービジュアルに登場したキャラクターと写真が撮れる【アニメフォトプリントsupported by DNPフォトイメージングジャパン】の実施が決定しました。AnimeJapan限定フレームで撮影できるのは、AnimeJapan当日の2日間だけ！来場した記念にぜひお楽しみください！

〈参加費〉無料





AnimeJapan 2026 入場券情報 / グッズ＆ステージ応募権付入場券販売中！

今回が、ステージ応募権付入場券を入手できるラストチャンスとなります。なお、AJ先行販売時にステージ応募をされた方も、当落にかかわらず、CNプレイガイド・アニメイト販売でステージ応募権付入場券をご購入いただくことで、あらためてステージ応募が可能です。

さらに、キービジュアルのキャラクター全22種類からお好きな絵柄を選べる「AnimeJapanオリジナル チケット風ステッカー」付きの、グッズ＆ステージ応募権付入場券も販売中。ステッカーは当日、会場にてお渡しいたします。 お気に入りの“キャラクターチケット”とともに、AnimeJapanをお楽しみください！

◆ステージ応募権付入場券

各日2,500円(税込)

・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月6日(金)10:00～2月24日(火)

◆グッズ＆ステージ応募権付入場券＜AnimeJapanオリジナルチケット風ステッカー＞

各日3,300円(税込)

・販売期間：2月6日(金)10:00～2月24日(火) ※アニメイト限定販売

その他券種の詳細や購入方法は公式サイトをご確認ください

入場券情報▶https://anime-japan.jp/tickets/





「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場： 東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期： 2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場： 東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社 プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /

SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

AnimeJapan KICKOFF 2026 ：https://youtu.be/HZwpYMhFXHc

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj