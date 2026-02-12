株式会社ミズタニ（本社：東京都江戸川区）は、長年培ってきた革素材への知見を活かし、革を傷めにくく、かつしっかりと洗える皮革専用洗剤の開発に成功して20年、その間、地上波ＴＶや有名新聞、情報誌において広く認知されてきました。この度、革製品を自宅で丸洗いできる皮革栄養洗剤「レザーウォッシュ 靴・革小物丸洗い用」および「レザーウォッシュ レザーウェア洗濯機用」の2製品パッケージを一新、皮革栄養成分を増量し新発売いたします。近年、革製品は高級志向だけでなく日常使いのアイテムとしても広く普及していますが、「水洗いできない」「お手入れが難しい」といったイメージから、清潔に保つことが難しいという課題をレザーウォッシュは克服しました。■靴・革小物丸洗い用革靴や財布、バッグなどの革小物を手洗いでやさしく洗浄できる方法を採用。汚れを落としながら、革に油分・保湿成分を付加するのが特長です。■レザーウェア洗濯機用革ジャケットやレザーパンツをＴシャツをように洗濯機で洗える画期的な製品で、家庭でのメンテナンスをより手軽にします。両製品ともに、革の硬化や色落ちを抑えることに配慮し、日常的なケアを可能にすることで、革製品をより長く愛用していただくことを目的としています。株式会社ミズタニは、今後も革製品の新しいケア習慣を提案し、快適で持続可能なライフスタイルに貢献してまいります。■商 品『靴・革小物丸洗い用』 （濃縮200ml） 定価：\2,800-（税込 \3,080-）『レザーウェア洗濯機用』 （濃縮100ml×2） 定価：\3,600-（税込 \3,960-）■動画 https://www.youtube.com/watch?v=XCgWIjl73Fk https://www.youtube.com/watch?v=IDBtJ2tiKQw■発売日 2026年1月18日■会社情報 会社商号：株式会社 ミズタニ 所 在 地 ：〒133-0051 東京都江戸川区 北小岩6-3-7 ミズタニビル2F TEL: 03-3673-6151 FAX: 03-3671-8887 URL：https://www.mizcom.net