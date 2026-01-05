コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 江尻 高宏、以下「シンカ」）は、2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

新春を迎えるにあたり、皆さまに心より感謝申し上げます。2025年は、世界的な混乱が大きく報じられた年でした。いわゆるトランプ関税の影響により世界経済が揺れ動き、日本企業にも多くの影響が及びました。また、日本では初の女性総理大臣が誕生し、政治・社会に新たな転換点が生まれた年でもありました。そして何より、AIが急速に普及しました。AIは日常業務に不可欠な存在となり、AIを使わない日はないと言えるほどに浸透しました。一方で、急激な変化に対する不安や焦りの声も増え、「AIに乗り遅れたくない」という空気が社会全体に広がった年でもあったと感じています。こうしたAIがもたらす産業構造の変革は、私たちにとっても大きな好機です。この波を確実に捉え、事業成長の基盤を強化するため、組織改革に本格的に着手しました。具体的には、自動車業界向けの専門事業部の新設や直販部隊の再編、来期に向けた不動産領域の立ち上げなど、選択と集中を一段と進めています。採用面でも大きく舵を切り、ハイレイヤー人材を中心に組織拡大を推進。2024年は55名規模だった組織が、2025年末には約80名へと成長し、事業拡大に向けた土台が整いつつあります。挑戦を共にしてくれた仲間たちには、改めて深く感謝しています。

また、2025年はシンカがAI開発に最も注力した年でもあります。AI機能の毎月リリース、AIを活用した開発プロセスの高度化、社内業務でのAI活用推進など、3つの取り組みを強力に進めました。特にAI機能の毎月リリースにおいては、会話データの要約やクレーム判定・カスハラ判定、会話品質判定など蓄積データを活かした取り組みとして高い評価をいただいています。こうした背景を踏まえ、シンカは2026年を「AIに振り切る年」と位置づけ、大規模なAI関連投資を実行します。会話データの深い分析、複数チャネルの統合分析、ベテラン営業が察知する微細な行動サインの抽出などコミュニケーション体験そのものを進化させる機能の提供を進めてまいります。上場から2年が経ちましたが、まだ「大きな飛躍」とまでは言い切れない悔しさがあります。だからこそ2026年はAI投資を加速させ、事業拡大のスピードを上げ、必要に応じて業務提携やM&Aも視野に入れながら前進してまいります。2026年のシンカに、ぜひご期待ください。

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理する次世代型コミュニケーションプラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,000社・6,000拠点以上に導入され、継続率99.9%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Winter 2023」コールセンターシステム(インバウンド)部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ(東証グロース：149A)代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏所在地(本社)：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立：2014年1月8日事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金：394百万円従業員数：71名(2025年9月末時点)URL：https://www.thinca.co.jp/【関連サイト】次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/会話に関わるお役⽴ち情報メディア「カイクラ.mag」: https://kaiwa.cloud/media/自動車業界の総合情報プラットフォーム「Car Connect」：https://carconnect.jp/【カイクラSNS】note：https://note.com/thinca_2014/X：https://twitter.com/KaiwaCloud