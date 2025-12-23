美容スレッド市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月18に「美容スレッド市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。美容スレッドに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
美容スレッド市場の概要
美容スレッド市場に関する当社の調査レポートによると、美容スレッド市場規模は 2035 年に約 402 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 美容スレッド市場規模は約 156 百万米ドルとなっています。美容スレッドに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、美容スレッド市場シェアの成長は、生体材料科学と低侵襲手術技術の技術融合によるものです。高分子科学の進歩と低侵襲手術へのニーズの高まりが、手術における美容スレッドの需要増加につながっています。
医療費・利用状況プロジェクト（HCUP）の報告書によると、低侵襲手術による外来手術件数は2021年と比較して2022年に4%増加しました。同年には約12.4百万件の手術が報告されており、当社の分析によると、この件数は将来的に18百万件から20百万件に達すると予測されており、手術における美容スレッドの需要が高まることが予想されます。
美容スレッドに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/aesthetic-threads-market/114472
美容スレッドに関する市場調査によると、単純な吊り上げから4Dバイオ刺激療法や複合療法へと技術が進化することで、市場シェアが拡大すると予測されています。第一世代のスレッドは、バーブ（棘）状のデザインによって一時的なリフトアップ効果をもたらしましたが、現在および次世代のスレッドは4Dバイオ刺激に重点を置いています。これにより、リフトアップ効果に加え、長期的な細胞新生、血管新生、組織リモデリングを促進します。PLLA、PCL、PGAなどの高度な生体材料の使用と、生物活性コーティングの統合は、これらのプロセスを促進し、再生治療における美容スレッドのニーズを高め、患者の治療結果を大幅に向上させます。
しかし、大きな制約の一つは、スレッド以外の代替治療法との激しい競争と、施術のコモディティ化です。マイクロフォーカス超音波や注入剤など、同様のリフトアップ効果を提供する革新的なエネルギーベースの機器が登場することで、スレッドの価格設定と市場での位置づけに圧力がかかっています。この競争の激化は、スレッドメーカーとクリニック双方の利益率を圧迫しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337790&id=bodyimage1】
美容スレッド市場セグメンテーションの傾向分析
美容スレッド市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、美容スレッドの市場調査は、製品タイプ別、材質別、アプリケーション別、最終用途産業別、流通別と地域別に分割されています。
美容スレッド市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114472
流通別による市場セグメンテーションは、直販、販売代理店、オンラインプラットフォームに分割されています。2035年までに、直販セグメントが48%のシェアを維持し、引き続き市場をリードすると予測されています。このチャネルが優位性を保っているのは、医療機器に関する製品説明、手技トレーニング、臨床サポートのために、メーカーと医療機関との直接的なやり取りが必要不可欠であることに起因しています。このモデルは、患者の安全確保のために適切な手技の習得と遵守を保証するものであり、スレッドリフト治療を美容医療に成功裏に導入する上で極めて重要です。したがって、長期的な市場展望においても、このモデルが有利であると考えられます。
美容スレッド市場の概要
美容スレッド市場に関する当社の調査レポートによると、美容スレッド市場規模は 2035 年に約 402 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 美容スレッド市場規模は約 156 百万米ドルとなっています。美容スレッドに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、美容スレッド市場シェアの成長は、生体材料科学と低侵襲手術技術の技術融合によるものです。高分子科学の進歩と低侵襲手術へのニーズの高まりが、手術における美容スレッドの需要増加につながっています。
医療費・利用状況プロジェクト（HCUP）の報告書によると、低侵襲手術による外来手術件数は2021年と比較して2022年に4%増加しました。同年には約12.4百万件の手術が報告されており、当社の分析によると、この件数は将来的に18百万件から20百万件に達すると予測されており、手術における美容スレッドの需要が高まることが予想されます。
美容スレッドに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/aesthetic-threads-market/114472
美容スレッドに関する市場調査によると、単純な吊り上げから4Dバイオ刺激療法や複合療法へと技術が進化することで、市場シェアが拡大すると予測されています。第一世代のスレッドは、バーブ（棘）状のデザインによって一時的なリフトアップ効果をもたらしましたが、現在および次世代のスレッドは4Dバイオ刺激に重点を置いています。これにより、リフトアップ効果に加え、長期的な細胞新生、血管新生、組織リモデリングを促進します。PLLA、PCL、PGAなどの高度な生体材料の使用と、生物活性コーティングの統合は、これらのプロセスを促進し、再生治療における美容スレッドのニーズを高め、患者の治療結果を大幅に向上させます。
しかし、大きな制約の一つは、スレッド以外の代替治療法との激しい競争と、施術のコモディティ化です。マイクロフォーカス超音波や注入剤など、同様のリフトアップ効果を提供する革新的なエネルギーベースの機器が登場することで、スレッドの価格設定と市場での位置づけに圧力がかかっています。この競争の激化は、スレッドメーカーとクリニック双方の利益率を圧迫しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337790&id=bodyimage1】
美容スレッド市場セグメンテーションの傾向分析
美容スレッド市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、美容スレッドの市場調査は、製品タイプ別、材質別、アプリケーション別、最終用途産業別、流通別と地域別に分割されています。
美容スレッド市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114472
流通別による市場セグメンテーションは、直販、販売代理店、オンラインプラットフォームに分割されています。2035年までに、直販セグメントが48%のシェアを維持し、引き続き市場をリードすると予測されています。このチャネルが優位性を保っているのは、医療機器に関する製品説明、手技トレーニング、臨床サポートのために、メーカーと医療機関との直接的なやり取りが必要不可欠であることに起因しています。このモデルは、患者の安全確保のために適切な手技の習得と遵守を保証するものであり、スレッドリフト治療を美容医療に成功裏に導入する上で極めて重要です。したがって、長期的な市場展望においても、このモデルが有利であると考えられます。