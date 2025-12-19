火星探査ローバーの国際大会である「University Rover Challenge」に西日本の学生団体として初めての出場を目指す、九州工業大学学生プロジェクト「KIT-AURORA」では、12月 1 日より READYFOR にてクラウドファンディングを実施しています。KIT-AURORA は今年４月に活動を始めた設立１年目の非常にフレッシュな団体です。九州工業大学の学生 40 名で日々開発に取り組んでいるほか、こども向けのプログラミング教室を開催し、工学分野に興味を持っていただけるような活動も行いました。メインの活動内容である研究開発について、現在までに初号機の開発・統合と走行試験を終え、２号機の設計・開発に取り組んでいます。初号機は開発費用の圧縮のため、３Ｄプリンターで成形した部品を多用いたしました。しかし、大会出場のための機体は強度の観点から金属や強化繊維など、より強い材料を使う必要があります。こうしたことから、ローバーの開発には１機あたり 200 万円程度の資金が必要で、大学からの資金や部員が出し合う活動費では十分ではありません。西日本・九州から、未だ黎明期である日本の惑星探査ローバー開発に挑戦する当団体について知っていただくだけでなく、各地で活躍する宇宙開発系の学生団体の取り組みや実績についてもぜひ興味を持っていただき、日本の宇宙産業の将来を担う人材の成長を支え、見守っていただければ幸いです。何卒皆さまのご助力をよろしくお願いいたします。

クラウドファンディング概要

プラットフォーム：READYFOR実施期間：2026 年 1 月 29 日まで目標金額：80 万円（12 月 17 日現在の達成率 53%）

KIT-AURORAについて

https://readyfor.jp/projects/KIT-AURORA/

九州工業大学火星探査ローバー開発プロジェクトプロジェクトチーム発足：2025 年 4 月１日代表：尾添建太（九州工業大学工学部宇宙システム工学科３年）所在地：北九州市戸畑区仙水町１－１ 九州工業大学戸畑キャンパス部員数：40 名お問い合わせ・取材の申し込み等：contact@kit-aurora.jp

https://kit-aurora.jp/https://instagram.com/kit_aurora.2024/https://x.com/KIT_AURORA2024/https://note.com/kitaurora_0419/