こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
全く理解できず諦め…社内異動を経て合格、さらに最上位資格を目指すまでに変わった自分【WACA会員インタビュー公開】
上級ウェブ解析士有資格者のインタビューを公開しました
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）には、資格を取得しビジネスの成果につなげている会員が大勢いらっしゃいます。今回ご紹介するのは、情報通信企業にお勤めの浅井暁弘さん（上級ウェブ解析士）。ウェブサイト改善を業務とする部署への社内募集に手を挙げ、実務経験を積んだのちウェブ解析士に合格なさいました。一度は諦めたというウェブ解析の学びですが、今は最上位資格の受験も考えています。いったん諦めたのちどうしていたのか、語ってくださいました。
▼詳細はこちら
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50018075/
かつてはコールセンター部門の管理・運営を担当していたという浅井さん。ウェブ解析士の資格については、新しいスキルを探している際に知ったのだそう。「参考書の内容がまったく理解できなくて……（苦笑）」。取得は諦めたものの、統計やデータ分析の勉強を続けていたんだとか。
その後、社内でウェブ改善業務の担当部署への募集に手を挙げ、異動。自社サービス利用者向けのサービスサイト管理やオンライン会員サービスの改善などを担当していらっしゃいます。実務を経て専門用語や手法を理解するようになり、改めてウェブ解析士を受験、さらに上級ウェブ解析士にも挑戦し合格しました。
次の目標は最上位資格のウェブ解析士マスターだという浅井さん。資格取得を経て感じた自らの変化とは？ 詳しくは記事でご覧ください。
▼インタビュー動画はこちら
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会 広報委員会
support@waca.or.jp
関連リンク
インタビュー詳細
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50018075/
上級ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/swac/
上級ウェブ解析士インタビュー一覧
https://www.waca.or.jp/feedback/attr/swac/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）には、資格を取得しビジネスの成果につなげている会員が大勢いらっしゃいます。今回ご紹介するのは、情報通信企業にお勤めの浅井暁弘さん（上級ウェブ解析士）。ウェブサイト改善を業務とする部署への社内募集に手を挙げ、実務経験を積んだのちウェブ解析士に合格なさいました。一度は諦めたというウェブ解析の学びですが、今は最上位資格の受験も考えています。いったん諦めたのちどうしていたのか、語ってくださいました。
▼詳細はこちら
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50018075/
かつてはコールセンター部門の管理・運営を担当していたという浅井さん。ウェブ解析士の資格については、新しいスキルを探している際に知ったのだそう。「参考書の内容がまったく理解できなくて……（苦笑）」。取得は諦めたものの、統計やデータ分析の勉強を続けていたんだとか。
その後、社内でウェブ改善業務の担当部署への募集に手を挙げ、異動。自社サービス利用者向けのサービスサイト管理やオンライン会員サービスの改善などを担当していらっしゃいます。実務を経て専門用語や手法を理解するようになり、改めてウェブ解析士を受験、さらに上級ウェブ解析士にも挑戦し合格しました。
次の目標は最上位資格のウェブ解析士マスターだという浅井さん。資格取得を経て感じた自らの変化とは？ 詳しくは記事でご覧ください。
▼インタビュー動画はこちら
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会 広報委員会
support@waca.or.jp
関連リンク
インタビュー詳細
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50018075/
上級ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/swac/
上級ウェブ解析士インタビュー一覧
https://www.waca.or.jp/feedback/attr/swac/