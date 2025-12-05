¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯11·î25¤Ë¡Ö¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×ÅªµÚ¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡µÚ¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì·¹¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 42²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 23.8 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 5.8% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï¡ÊPCHE¡Ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤¤Ç®´ÉÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£IEA¤¬È¯É½¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï2022Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2030Ç¯¤Ë¤Ï945TWh°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎÉý¹¤¤Æ³Æþ¤Ë¤è¤êÇ®Éé²Ù¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Ç®Åª²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎPCHE¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹: https://www.sdki.jp/reports/printed-circuit-heat-exchanger-market/590641888
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤Ë¤è¤ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£LNGµÚ¤Ó¿åÁÇÇ³ÎÁ¤Î¼ûÍ×¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÂå²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²½³Ø¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëPCHE¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ðÊó¶É¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢LNG¼è°ú¤ÎÍ¢½ÐÇ½ÎÏ¤Ï2024Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50%Áý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Õ²½¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¡¢Ç®¸ò´¹¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëPCHE¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸·³Ê¤Êµ¬À©¤ÈÇ§¾Ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÏÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£PCHE¤Ï¹â²¹¡¢¶ËÄã²¹¡¢¸¶»ÒÎÏÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥áー¥«ー¤ÏÊ£¿ô¤Î¸·³Ê¤Êµ¬³Ê¤È»î¸³´ð½à¤Ë½àµò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¸»º¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÄ¹´ü²½¤È¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê»ñ¶â±ç½õ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿·µ¬¥áー¥«ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²Æþ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336267&id=bodyimage1¡Û
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¶È³¦ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢Àß·×°µÎÏÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá: https://www.sdki.jp/sample-request-590641888
¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー»º¶ÈÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡ÊLNG¡¢¿åÁÇ¡Ë¡¢È¯ÅÅ¡¢²½³Ø¡¦ÀÐÌý²½³Ø¡¢¹©¶ÈÀ½Â¤¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¦ËÉ±Ò¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡ÊLNG¡¢¿åÁÇ¡Ë¤¬»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÀ¤³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î35%¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÁÇ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëPCHEÆ³Æþ¤Î¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¿åÁÇ´ðËÜÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë3É´Ëü¥È¥ó¤Î¿åÁÇ¶¡µë¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë20É´Ëü¥È¥ó¤ÎÍ¢½Ð¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 42²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 23.8 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 5.8% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï¡ÊPCHE¡Ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤¤Ç®´ÉÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£IEA¤¬È¯É½¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï2022Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2030Ç¯¤Ë¤Ï945TWh°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎÉý¹¤¤Æ³Æþ¤Ë¤è¤êÇ®Éé²Ù¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Ç®Åª²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎPCHE¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹: https://www.sdki.jp/reports/printed-circuit-heat-exchanger-market/590641888
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤Ë¤è¤ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£LNGµÚ¤Ó¿åÁÇÇ³ÎÁ¤Î¼ûÍ×¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÂå²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²½³Ø¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëPCHE¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ðÊó¶É¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢LNG¼è°ú¤ÎÍ¢½ÐÇ½ÎÏ¤Ï2024Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50%Áý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Õ²½¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¡¢Ç®¸ò´¹¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëPCHE¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸·³Ê¤Êµ¬À©¤ÈÇ§¾Ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÏÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£PCHE¤Ï¹â²¹¡¢¶ËÄã²¹¡¢¸¶»ÒÎÏÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥áー¥«ー¤ÏÊ£¿ô¤Î¸·³Ê¤Êµ¬³Ê¤È»î¸³´ð½à¤Ë½àµò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¸»º¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÄ¹´ü²½¤È¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê»ñ¶â±ç½õ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿·µ¬¥áー¥«ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²Æþ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336267&id=bodyimage1¡Û
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¶È³¦ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢Àß·×°µÎÏÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥È²óÏ©Ç®¸ò´¹´ï»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá: https://www.sdki.jp/sample-request-590641888
¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー»º¶ÈÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡ÊLNG¡¢¿åÁÇ¡Ë¡¢È¯ÅÅ¡¢²½³Ø¡¦ÀÐÌý²½³Ø¡¢¹©¶ÈÀ½Â¤¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¦ËÉ±Ò¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡ÊLNG¡¢¿åÁÇ¡Ë¤¬»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÀ¤³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î35%¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÁÇ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëPCHEÆ³Æþ¤Î¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¿åÁÇ´ðËÜÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë3É´Ëü¥È¥ó¤Î¿åÁÇ¶¡µë¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë20É´Ëü¥È¥ó¤ÎÍ¢½Ð¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£