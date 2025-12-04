株式会社ワルツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：大竹俊活）は、2025年12月9日（火）より、東京ドームシティ FOOD STADIUM TOKYO内にワインとスパイスカレーを融合させた新店舗「Wine Bar & Spice Curry MARUGO S」をオープンいたします。

新宿三丁目や丸の内など東京都内を中心に飲食事業を展開する株式会社ワルツ（本社：東京都新宿区、代表取締役:大竹俊活）の「Wine Bar & Spice Curry MARUGO S」が2025年12月9日（火）東京ドームシティ FOOD STADIUM TOKYO にオープンします。FOOD STADIUM TOKYOは東京ドームシティの黄色いビル2階に2024年6月オープンしたエンタメフードホールで、マルゴグループとしてフードホール参入は初めての試みとなる。マルゴエスの「S」には、Spice、Stadium、Start、Standing、Specialなど多くの意味が含まれており、カウンター利用の気軽さもありながら、マルゴらしいカジュアルでリッチな特別感もあり、東京ドームシティユーザーの新たな拠り所となる。

FOOD STADIUM TOKYO

11店舗の多種多様なグルメやお酒を、約480の客席で楽しむことができるエンタメフードホールです。館内は照明を落としてネオンが光る、大人がお酒を楽しめる空間を演出。6m幅の巨大LEDビジョンや33台のモニターでスポーツやエンタメを放映し、エンターテインメントシティならではの臨場感・わくわく感を感じながら様々な客席を自由に選んでグルメをお楽しみいただけます。

専用カウンター

https://www.tokyo-dome.co.jp/shops/g-marugo-s.htmlhttps://www.tokyo-dome.co.jp/foodstadium/

FOOD STADIUM TOKYO内のアイランドエリアに位置する「MARUGO S」には、27席の専用カウンターを設置。こちらでは「マルゴエス」専用メニューをご提供し、スタッフとの会話を楽しみながら、その場でオーダーから受け取りまで完結します。料理を取りに行く手間がないため、出来立ての美味しい時間をゆったりとお過ごしいただけます。お酒が進むにつれ、気分に合わせてソムリエと相談しながらワインを選べるのも魅力のひとつ。フードコートの枠を超えた本格的な料理、ソムリエが選び抜いたワイン、バーテンダーが手掛けるカクテル、自家製のカフェドリンクなど、同社が掲げる“本質”へのこだわりを凝縮したラインナップが揃います。従来のような「東京ドームシティへ行くついでに立ち寄る店」ではなく、“MARUGO Sを目的に東京ドームシティへ足を運びたくなる”--そんな新たな目的地となる店舗を目指しています。

フードメニュー

スパイスカレーを主軸に、旬の牡蠣、多国籍タパス、ラムやジビエの温菜、締め料理、SNS映えの予感のするスノーシェイブまで揃えたどの時間でも楽しめるラインナップ。フードコートでは珍しい専有部となるカウンター限定のメニューがあるのも、特別感を大切にするマルゴグループならではの試みです。

ドリンクメニュー

マルゴの代名詞である豊富なワインに加え、スパイスを漬け込んだハイボールやボストンシェイカーを使った本格カクテルを提供。アルコールだけでなく、自家製ジンジャーエール、東京産抹茶を使用した抹茶ラテ、ハーブティー、フルーツティー、コーヒーなど、カフェ利用にも応える幅広いドリンクを取り揃えています。フードコートの常識を超える、マルゴグループならではの“本気のドリンクラインナップ”です。

【店舗情報】マルゴエス／MARUGO S■住所：〒112-0004 東京都文京区後楽１丁目３－６１ 黄色いビル 2階 FOOD STADIUM TOKYO■電話番号：03-6801-8705■営業時間：11:00～23:00（FOOD L.O.22:00／DRLNK L.O.22:30）■定休日：年中無休■アクセス：JR中央・総武線水道橋駅西口 徒歩3分／丸の内・南北線後楽園駅 徒歩7分

Instagram 投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DRI_2JOiUDx/?igsh=N2J0ZmJuODJoZjh2/