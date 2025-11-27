iPhone復元におすすめのフリーソフト｜データを無料で取り戻す方法
株式会社Tenorshareは、11月27日（木）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」をアップデートしました。今回のアップデートでは、完全に削除した写真の復元の成功率をアップしました。
★スマホ写真復元ソフトTenorshare UltData 公式サイト：https://x.gd/GCAFv
iPhoneを使っていると、誤削除や初期化、アップデート失敗などにより、大切な写真や連絡先、LINEデータが消えてしまうことがあります。そんなとき役立つのが iPhone復元フリーソフト です。
本記事では、無料で利用できるiPhoneデータ復元ツールの特徴と、失敗せずにデータを取り戻すためのポイントを紹介します。
Part1.iPhoneデータ復元フリーソフトを使うメリットと注意点
まず、無料のiPhoneデータ復元ソフトや無料版の利点と限界を整理しておきます。
メリット
■削除されたデータの「スキャン・検出」が無料で可能。復元できる可能性を事前確認でき
■写真、動画、メッセージ、連絡先、通話履歴など、さまざまなデータ種別に対応するソフトがあり
■PC（Windows／Mac）に接続してスキャンするタイプなら、バックアップなしの端末からも復元を試みられる可能性があり
注意点
■無料版では「スキャン／プレビューまで」で、実際の復元保存は有料、という制限があることが多い。
■復元できるデータは“端末にまだ残っていたもの”のみ。上書きされていたり、端末が物理的に壊れていた場合は難しい。
■ソフトによって対応データの種類や成功率が異なるため、目的データ（例：写真 vs LINEトーク）によって使うソフトを選ぶ必要がある。
つまり、まずは「本当にデータが残っているか」を無料で確認してから、有料版を検討するのが現実的です。特にTenorshare UltData なら 3日間無料試用は有料版と同じ機能を完全無料で利用できるため、費用をかけずに「実際に復元できるか」までチェックできるのが大きなメリットです。
●UltData の3日間無料体験版リンク：https://x.gd/PgFja6
●UltData（Mac）の3日間無料体験版リンク：https://x.gd/fjpsS
Part2.iPhoneデータ復元フリーソフトおすすめ3選（無料または無料版対応）
以下は、無料でスキャン・プレビューができる、代表的な iPhone 復元ソフトです。それぞれ特徴が異なるので、目的に応じて使い分けるのがおすすめです。
1.Tenorshare UltData（3日間無料試用）
iPhone や iPad から、削除された写真、ビデオ、メッセージ、通話履歴、メモ、Safari ブックマーク、カレンダー、LINE／WhatsApp 等のアプリデータまで、幅広く対応します。iTunes や iCloud のバックアップがなくても、端末本体から直接スキャン可能。つまり、“バックアップなし”の状況でも復元可能性を探れるのが大きな強みです。UI は日本語対応・直感的で、初心者でも操作しやすいのもメリットです。
また、Tenorshare UltDataは3日間無料試用付きで「実際に復元できるか」まで確認できるので、リスクなく復元を試せる点が最大の強みです。
★Tenorshare UltData公式サイト：https://x.gd/GCAFv
●UltData の3日間無料体験版リンク：https://x.gd/PgFja6
●UltData（Mac）の3日間無料体験版リンク：https://x.gd/fjpsS
手順1．UltData for iOSを開き、「iOSデバイスから復元」を選択します
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335498&id=bodyimage1】
★スマホ写真復元ソフトTenorshare UltData 公式サイト：https://x.gd/GCAFv
