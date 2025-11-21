広告ぎらい？のZ世代に届け　ショートドラマ手法の成功例と失敗例　ウェブ解析士のマーケテイング事例集



















■生成AIを活用した広告予算最適化の実践大野貢氏（ウェブ解析士マスター、上級SNSマネージャー）広告の年間予算はいくらで売上、利益が最大化できるのか。経営者が考える悩みに対して、広告予算の最適解を見つけるために生成AIを活用して検証したポイントを3点紹介します。■広告嫌いのα/Z世代に“選ばれる”新しいマーケティング手法-ショートドラマの可能性世良真衣花氏（上級ウェブ解析士）情報過多で広告が敬遠される今、企業が「選ばれる」ためには新たな手法が求められています。テレビCMやインフルエンサー広告の限界を踏まえ、プロダクトプレイスメントの成功と失敗の事例を紹介。そのうえで、低リスク・低コストでZ世代との親和性が高いショートドラマに注目し、成功要因や効果を高めるキャスティング・人気企画との連携事例を解説します。■10年ものアプリのマーケティング再構築 〜小さく始めて大きく育てる佐々木亨氏（上級ウェブ解析士）実際のアプリ広告テスト事例をもとに、成果向上に直結する実践的な学びを提供します。不完全な計測環境という現実的な課題に向き合うことで、理論では得られない貴重な知見と実践力を習得可能です。さらに、来年度の提案力強化につながる具体的な考え方まで身につけ、明日からの業務に直結するスキルです。