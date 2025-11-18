全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、現在東京ミステリーサーカスで開催中のリアル脱出ゲーム『学校の77不思議からの脱出』の累計参加者数が10万人を突破したことを発表します。また、これを記念した無料で参加できる特別企画を実施いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/77fushigi/

“企画性コメディ”を得意とする劇団「ヨーロッパ企画」とSCRAPがタッグを組んで手がけた『学校の77不思議からの脱出』は、学校に巻き起こる77の“怪異”をめぐる、発見とひらめきが止まらない新感覚のリアル脱出ゲーム。

■開催から約1年で累計参加者人数10万人突破！

東京ミステリーサーカスで好評開催中の本作が、この度累計参加者数10万人を突破いたしました。舞台となる「屍市立躯死骸高校（しかばねしりつむくろしがいこうこう）」へ訪れ、旧校舎に潜む霊たちと共にたくさんの“怪異”を見つけてくださった参加者の皆様、ありがとうございました！10万人目の参加者には、記念品として東京ミステリーサーカスで開催中のイベントの中からお好きなイベントへご参加いただける「イベントペアチケット」と、『学校の77不思議からの脱出』会場に営業時間中ならいつでも無料で登校することができるフリーパス（ペアチケット）を会場でプレゼントいたしました。

■記念企画「TMCの7不思議からの脱出」を開催

そしてこの度、たくさんの方にご参加いただいた感謝を込めて、無料で参加できる記念企画を実施。2025年11月25日(火)以降の平日限定で、東京ミステリーサーカスの施設1階～3階に現れる7つの怪異をすべて見つけると、先着7,777人限定で『学校の77不思議からの脱出』チケット購入時に使用可能な「777円引きクーポン」をその場でプレゼントいたします。「ストーリーも面白いし、遊び心を至る所から感じられて怪異を見つけるのが楽しすぎた！」「会場の美術造作のクオリティが高く、最後までプレイするのが楽しみ！」と好評の声をいただいている本作。まだ遊んだことがない方も、途中の章まで参加している方も、この機会にぜひ東京ミステリーサーカスへお越しください。

「TMCの7不思議からの脱出」 概要

■キャンペーン内容東京ミステリーサーカスの1階～3階に7つの怪異が出現！ 怪異をすべて見つけると『学校の77不思議からの脱出』で使える「777円引きクーポン」を先着7,777人にプレゼント！■開催期間2025年11月25日(火)～12月31日(水)の平日※クーポンが無くなり次第終了■参加方法①東京ミステリーサーカス2階のサービスカウンターで解答用紙を受け取って施設内を探索！②1階～3階を探索して、7つの怪異を見つけて解答用紙に記入！③すべての怪異を特定したら2Fサービスカウンターに提出しよう！ 全問正解すると先着7,777人限定で『学校の77不思議からの脱出』で使える「777円分引きクーポン」をプレゼント！◼︎注意事項・本キャンペーンは『学校の77不思議からの脱出』参加者に限らずどなたでも無料で参加可能です。・参加は1人1回のみとなります。・クーポンの使用期限は、2026年2月28日(土)です。なお、2026年3月1日(日)以降開催のイベントにも使用可能です。・クーポンの換金、譲渡、転売は固くお断りいたします。

リアル脱出ゲーム『学校の77不思議からの脱出』概要

■イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/77fushigi/■ストーリー「その旧校舎に迷い込んだら戻れない」いつからだろう。そんなうわさがその町には流れていた。誰もいないのに鳴るピアノ。トイレですすり泣いている少女。美術室で話し続ける彫像。怪しげな実験にいそしむ理科教師。あと他にもたくさん。山ほどの怪異。有象無象の怪異が旧校舎にはひしめきあっているらしい。いつしかそんなうわさがうわさを呼び、その旧校舎には77個の不思議があるとされた。七不思議じゃ全然足りなかった。ある日、あなたはその旧校舎にいた。あなたの使命はすべての怪異を見つけること。幽霊と話し、怪異を見つけ、隠された物語を暴き出すのだ。そして旧校舎への一歩を踏み出したあなたは知る。その一歩があまりにも壮大な怪異の始まりになることを。■プレイ形式・屋内イベント・所要時間：1章あたり約60分・制限時間：なし・プレイ人数：1名～好きな人数で遊べる・必要なもの：スマートフォン、イヤホン◼︎開催会場、日程東京ミステリーサーカスで好評開催中■チケット料金〈前売(平日)〉一般：2,700円【平日限定】入学チケット（第1章＆第2章）：3,700円〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,000円〈当日(平日)〉一般：3,000円【平日限定】入学チケット（第1章＆第2章）：4,000円【平日限定】入学チケットU22団員（第1章＆第2章）：2,000円〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,300円U22団員：1,500円（平日当日チケット限定）※料金はすべて税込表記です。※料金は1章あたりの金額です。（「入学チケット」を除く）※土日祝＆ハイシーズンは料金が異なります。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22◼︎クリア者限定スペシャルコンテンツURL：https://realdgame.jp/s/77fushigi/special.html怪異リストやイベント中の映像など、各章の内容を振り返ることのできるクリア者限定のスペシャルコンテンツです。※各章ゲームクリア後にお伝えしたパスワードを入力すると閲覧することができます。◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine