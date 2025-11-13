¥ï¥¤¥¨¥¹¥Õー¥É¡ß°æÅû²°¡¢À»Ìë¤òºÌ¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥ÕÀ¾Â¼µ®¿ÎCCO¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÎÁÍý¤È¡ØROTISSERIE¡úBLUE¡Ù¤ÎÆÃÀ½¥Á¥¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï
¡Ø¶å½£ÃÞË¥éー¥á¥ó»³¾®²°¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ï¥¤¥¨¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ÅÄÀî·´¹á½ÕÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÅÄ½½¸÷¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3358¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ËÌ¶å½£¤ÇÁÏ¶È90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ï·ÊÞÉ´²ßÅ¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò°æÅû²°¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ·½¡¢°Ê²¼ °æÅû²°¡Ë¤È¶¨¶È¤·¡¢Æ±¼ÒCCO¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥Õ¤Î À¾Â¼µ®¿Î»á ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥±ー¥¯¥µ¥ì¡×¤È¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤ò¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¡ØROTISSERIE¡úBLUE¡Ê¥í¥Æ¥£¥µ¥êー¥Ö¥ëー¡Ë¡Ù ¤ÎÆÃÀ½¥í¥Æ¥£¥µ¥êー¥Á¥¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È ¤ò2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖËÌ¶å½£È¯¡¦À¤³¦¿å½à¤Î¿©Ê¸²½ÁÏÂ¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¿©¤Î¿·¥â¥Ç¥ë
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢ÃÏ¸µÉ´²ßÅ¹¤È°û¿©»ö¶È²ñ¼Ò¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ËÌ¶å½£¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡È¿©¡É¤ÇºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°æÅû²°¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÓÏ¹¥¤äÊë¤é¤·¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¡¦Äó°ÆÎÏ¤È¡¢Åö¼Ò¤¬»ý¤Ä¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë°ì»®¡×¤ÇÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌ¶å½£È¯¤Î¿©Ê¸²½ÁÏÂ¤¤ÈÃÏÊý³èÀ²½¤ò¿Ê¤á¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤ê¹þ¤àÁÏ¶È°û¿©¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ESG·Ð±Ä¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¶¨¶È¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÏ©³«Âó¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
Nishimura Takahito´Æ½¤¡ØROTISSERIE¡úBLUE¡Ù°æÅû²°¸ÂÄê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¥Ã¥È¡Ê2～3¿ÍÁ°¡ËÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§8,640±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Á÷ÎÁ¹þ¤ß¡¿ ¸ÂÄê200¥»¥Ã¥È¡¡¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ÎäÅà30Æü¡¡¢¨²òÅà¡¦³«Éõ¸å¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¤ªÆÏ¤±´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡üÈÎÇä¼õÉÕËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î°æÅû²°¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¾®ÁÒÅ¹ËÜ´Û8³¬¥®¥Õ¥È¥»¥ó¥¿ー¡¦³Æ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¦»³¸ýÅ¹5³¬¥®¥Õ¥È¥»¥ó¥¿ー¡¦¼þÆî¥·¥ç¥Ã¥×¡¢±§Éô¥·¥ç¥Ã¥×¡¦°æÅû²°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡¡¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸▶https://www.izutsuya-online.co.jp/shop/g/g74391100/¡ü¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Ê2～3¿ÍÁ°¡Ë¡¦¡ØROTISSERIE¡úBLUE¡ÙÆÃÀ½¥í¥Æ¥£¥µ¥êー¥Á¥¥ó¡Ê¹ñ»º¿÷Ä»¤Î¥íー¥¹¥È¡Ë¡õÆÃÀ½¥½ー¥¹¡¦À¾Â¼¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¡Ã¥Ùー¥³¥ó¤È¤¤Î¤³¤Î¥±ー¥¯¥µ¥ì¡õ¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¢¨¥±ー¥¯¥µ¥ì¡ÃÌîºÚ¤ä¥Ùー¥³¥ó¤Ê¤É¤òº®¤¼¹þ¤ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±öÌ£¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡Ö²ÈÄí¤Ç°ìÎ®¤ÎÌ£¤òÀ»Ìë¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸·Áª¤·¤¿¹ñ»º¿©ºà¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÁÅýµ»Ë¡¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¾å¼Á¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Çµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¡É¤È¤·¤Æ¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£À¾Â¼µ®¿Î»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¦¥³¥á¥ó¥È
À¾Â¼ µ®¿Î¡Ê¤Ë¤·¤à¤é ¤¿¤«¤Ò¤È¡Ë»á¡ÃÅö¼ÒCCO¡¿¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥ÕËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡£ÅÏÊ©½¤¶È¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß¤ÏÅö¼ÒCCO¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¶¯²½¤ËÈ¼¤¦¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä»ä¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ËÌ¶å½£¤Ç¡¢°æÅû²°ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¡È¶¦ÁÏ¡É¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Æ¥£¥µ¥êー¥Ö¥ëー¤Î¥Á¥¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥±ー¥¯¥µ¥ì¤È¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¤Ï¡¢¡È²ÈÄí¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÉÊ°ìÉÊ¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¾Ð´é¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¡¢¿©¤ÎÎÏ¤Ç³¹¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØROTISSERIE¡úBLUE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆîÊ©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£ÀìÍÑ¥í¥Æ¥£¥µ¥êー¥Þ¥·¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¹ñ»º¿÷Ä»¤Î¥í¥Æ¥£¥µ¥êー¥Á¥¥ó¤¬Ì¾Êª¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤âÆ±µ»Ë¡¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°æÅû²°¡ß¥ï¥¤¥¨¥¹¥Õー¥É ― ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¯
°æÅû²°¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ËÌ¶å½£¤ÎÊ¸²½¤äÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¶¦ÌÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¡£Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤«¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û³ô¼°²ñ¼Ò°æÅû²°½êºßÃÏ¡§ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÁ¥¾ìÄ®1ÈÖ1¹æÀßÎ©¡§1935Ç¯7·î30ÆüÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾ËÜ·½»ö¶ÈÆâÍÆ¡§É´²ßÅ¹¶ÈURL¡§https://www.izutsuya.co.jp/
¢£ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¥ï¥¤¥¨¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÅÄ½½¸÷°æÅû²°ÍÍ¤È¤Îº£²ó¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿®Íê¤È¡¢Åö¼Ò¤¬»ý¤Ä¡È¿©¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥Õ¤Ç¤¢¤êÅö¼ÒCCO¤ÎÀ¾Â¼»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ¶å½£È¯¤Î¥íー¥«¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Á´¹ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¤³°¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡È²ÁÃÍ¤¢¤ë¿©Ê¸²½¡É¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÃÏ°è¤Î´ë¶È¤äÀ¸»º¼Ô¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò°æÅû²° ±Ä¶È³«È¯Éô ÃÏ°è¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö²ÝÄ¹¡¡º¸±¦ÅÄ Âó ¥³¥á¥ó¥È
ÃÏ°è´ë¶ÈÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ËÌ¶å½£¤«¤éÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÀ¾Â¼¥·¥§¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¾å¼Á¤ÊÎÁÍý¤ò¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥¨¥¹¥Õー¥ÉÍÍ¤È¶¦¤Ë¡ÖÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡×¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð´é¤ÈÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¥ï¥¤¥¨¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©ÅÄÀî·´¹á½ÕÄ®¶À»³552-8ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹âÅÄ½½¸÷Àß¡¡Î©¡§1994Ç¯5·î12Æü»ñËÜ¶â¡§15²¯848Ëü5,172±ß¡Ê2025Ç¯6·îËö¡ËÇä¾å¹â¡§14²¯6,000Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃÞË¥éー¥á¥óÄ¾±ÄÅ¹¡¦FC±¿±Ä¡¢¿©ºà¡¦ÌÍÎàÀ½Â¤ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¿ô¡§¹ñÆâ83Å¹¡¿³¤³°24Å¹¡Ê2025Ç¯10·îËö¸½ºß¡Ë¡Ú¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡Ûhttps://ys-food.jp/¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¡Ûhttps://yamagoya.co.jp/