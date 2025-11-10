Hisense¡¢AI¶îÆ°·¿»ýÂ³²ÄÇ½ÀÌÜÉ¸¤Ë¤è¤êESGÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®
ÀÄÅç¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2025Ç¯11·î7Æü /PRNewswire/ -- ²ÈÅÅ¡¦²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ÎÀ¤³¦Âç¼êHisense¤ÏËÜÆü¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊESG¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÊÅ¸¤òÊó¹ð¤·¡¢2024Ç¯ESGÊó¹ð½ñ¤Ç¼¨¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖAI¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ü´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿È¯Å¸¡×¤òÎ¾ÎØ¤ËÎã¤¨¡¢À½Â¤¡¢¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ë³×¿·¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÈÌ¡¢Hisense Hitachi¡ÊÀÄÅç¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹ÆüÎ©¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥àÍ¸Â¸ø»Ê¡Ë¤¬»³Åì¾ÊÀÄÅç»Ô¤Ë¹½¤¨¤ë²«Åç¹©¾ì¤Ï¡¢À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊWorld Economic Forum¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÄÊÑÎäÇÞÎ®ÎÌÊý¼°¡ÊVRF¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥àÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦½é¤Î¡ÖSustainability Lighthouse¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï1¤Ä¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤¬¡ÖAI+¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¤È¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤ÎÆó¤Ä¤Î¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÊÌÏÈÏ¡áÅôÂæ¡Ë´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡¢Í£°ì¤«¤Ä²è´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
ÀïÎ¬Åª¸þ¾å¡§Ãæ¿´¤È¤Ê¤ëESG
Hisense¤ÏESG¤ò6¤Ä¤Î³Ë¿´ÅªÀïÎ¬¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î´ë¶È¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÀ°¹ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ôー¥¯¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤È¤¤¤¦Ìî¿´Åª¤Êºï¸ºÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼çÍ×¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤¿°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢AI¤È´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿³«È¯¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»º¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢À½ÉÊ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬¶¦Í²ÁÃÍ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À½Â¤¤Ë¸þ¤±¤¿AI³èÍÑ
Hisense¤Ï¡¢AI¤È´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À½Â¤¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄãÃºÁÇ²½¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò½é¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÇò½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤È¹ÔÆ°·×²è¤Î³µÍ×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢130¤òÄ¶¤¨¤ë´Ä¶ÇÛÎ¸¤ª¤è¤ÓÄãÃºÁÇµ»½Ñ´ð½à¤ÎºöÄê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢4¤Ä¤Î¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¹©¾ì¡¢17¤Î¹ñ²È¥°¥êー¥ó¹©¾ì¡¢6¤Ä¤Î¥°¥êー¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢41¹©¾ì¤¬ISO14001Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ëµ»½Ñ¡§¿Í¡¹¤ÈÌÜÅª
Hisense¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ»½Ñ¤È¤Ï¾ï¤Ë¿Í¡¹¤ËÊô»Å¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·¼ÌØ¡¢ÊñÀÝÀ¡¢ÃÏ¸µ¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¸ø±×»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI¶îÆ°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÈÏ°Ï¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò¸þ¾å¤·¡¢¥ê¥½ー¥¹¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÁ÷Ã£¤ò³Î¼Â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ram Charan Management Practice Award¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤äForbes China Best ESG Employer¤Ê¤É¤Î¼õ¾Þ¤Ê¤É¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¹ñ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢UEFA Foundation¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê22¥ö¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆþ±¡»ùÆ¸¤ÈÃøÌ¾¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¡¢ÊñÀÝÅª¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀïÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÁª¼ê¸¢¤Î¶¦ºÅ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë60¹»¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢¡Ö¤è¤êÌÀ¤ë¤¤À¸³è¤Ø¤Î³×¿·¡ÊInnovating a Brighter Life¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Á´À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÂî±ÛÀ
Hisense¤ÎESG¿ä¿Ê¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢Ï«Æ¯¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¡¢ÉåÇÔËÉ»ß¡¢ËÇ°×Ë¡Îá½å¼é¤Ê¤É7¤Ä¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ¹ñ¹ñ²ÈÉ¸½à¡ÖGB/T 35770-2022 / ISO 37301¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
2025Ç¯¤Ï¡¢Hisense¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎÁ´ÌÌÅª±¿ÍÑ¸µÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¸¦µæ¡¢À¸»º¡¢¶¡µë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎAIÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê³×¿·¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëESG¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ë¸þ¤±¤¿ºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ëµ»½Ñ¤òÁ´À¤³¦¤Î¿ôÉ´Ëü¤Ë¤Î¤Ü¤ë²ÈÄí¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
Hisense¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Hisense¤Ï1969Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢160°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥êー¥Àー¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢À½ÉÊ¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Omdia¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Hisense¤Ï100¥¤¥ó¥Á°Ê¾å¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¤³¦Âè1°Ì¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Hisense¤Ï¡¢FIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡ÊFIFA World Cup 2026™¡Ë¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
