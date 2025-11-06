文科省ほか後援・日本医師会監修の日本健康マスター検定最新団体企業別合格者ランキングTOP20（第1回-第25回）を発表!
人生100年時代の到来や感染症問題など、世の中の「健康」に対する関心はますます高まっています。
健康マスター検定協会（一般社団法人日本健康生活推進協会、理事長:大谷 泰夫 https://kenken.or.jp/）は、仕事や生活に必要な“ヘルス（=健康）リテラシー”を高めることを目的に2017年より日本健康マスター検定【健検】を開催し累計受検申込者数は10万人を突破（約10万4千人）、内合格者約6.1万人が「健康マスター」として、地域・職場・学校等で活躍中しています。
10月に終了した第25回検定合格者を加えた最新団体企業別合格者ランキングTOP20（https://kenken.or.jp/2025/17602）を発表します。
健康マスター・コース1位の明治安田生命、エキスパート健康マスター・コース1位の住友生命をはじめとしたTOP10企業は着実に合格人数をのばしていますが、損害保険ジャパンがエキスパートと合計で、TOKAIホールディングスと静岡銀行がエキスパートで、日本航空健保組合が健康マスターでランクをあげています。
第26回検定は、新テキスト『100年ヘルスケアバイブルI/II』（健康マスター版/エキスパート版別冊 https://kenken.or.jp/student/text）準拠、申込受付は2025年12月15日（月）～2026年2月12日（木）、試験日程は2026年1月22日（木）～2026年2月13日（金）、CBT方式で全国約130ケ所のCBT試験会場にて開催します。
健康経営を目指す多くの企業と、ヘルス（=健康）リテラシー向上をはかりたいたくさんの個人の方々から、受検申込（https://kenken.or.jp/student/submit）をお待ちしています。
*団体企業別合格者ランキングTOP20
（調査対象;第1回～第25回健康マスター検定を団体受検した企業 調査人数と方法;団体受検企業別の合格者人数を受検システムより算出 調査日;2025年11月1日 調査結果発表日;2025年11月4日）
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
