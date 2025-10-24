富山県のショップ「越中自慢」で約３０商品が「お客様送料負担なし」！
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、富山県の「越中自慢」は、対象商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。
「越中自慢」は、ＪＡ全農とやまが運営しています。お米をはじめ、ジャージー牛乳１００％のジェラートやシャインマスカット、はとむぎ豆乳飲料などを取り揃えています。
キャンペーン期間中は、対象の約３０商品以上を「お客様送料負担なし」で購入することができます。
ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/cecchu-jiman/
対象商品（一部抜粋）
〇★★令和７年産★★ 富富富 (５ｋｇ×２)
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4001-250904/
ごはんを食べた人に「ふふふ」とほほ笑んで、幸せになってもらいたいという想いを込めて名付けられた富山の新しいお米です。
〇★★令和７年産★★ てんたかく (５ｋｇ×２)
ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4001-110611-125/
「てんたかく」という名前は、「新米が実る秋に稲穂がそよぐ澄み渡る空をイメージし、食欲の秋を連想させ、格調高い」などの理由から名づけられた、富山県産まれのお米です
〇海津屋氷見うどん（細麺 ２００ｇ×５本入り）
ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4001-20250600/
〇とやま和牛・酒粕育ち（肩ロース肉）すき焼き用
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4001-202508/
「富山にあるものを生かして、とやま和牛の価値を高めたい」
そんな思いから生まれた、とやまのブランド牛、酒粕育ち
地酒づくりの過程で生まれる栄養豊富な「酒粕」で育った、とやまの美味しいお肉をお届けします。
【国消国産（こくしょうこくさん）概要】
ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。
１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。
【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】
１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日
２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。
※ 送料はＪＡグループが負担します。
※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。
３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/
【ＪＡタウン】
ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0
【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】
「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。
公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown