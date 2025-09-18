ただの生成AIではありません　「Genspark」最新機能と活用方法を公式アンバサダーが紹介します（10月2日無料オンラインセミナー）







2025年10月2日（木）20～21時 WACA主催【Genspark NOW】第2回「生成AI」「ChatGPT」に驚いていたのも今は昔。続々と便利なAIツールが登場しています。MainFunc社が開発し、2024年6月にリリースされたAI検索エンジン「Genspark」は、テキストや画像、スライド、動画を生成するだけでなく店に電話をかけたり、ファクトチェックしたりできるツールです。新たに追加された機能や便利な使い方を、Gensparkインダストリーアンバサダー事務局のご協力のもと毎月1回程度の頻度でご紹介する無料オンラインセミナーを開催します。https://digitalpr.jp/table_img/2934/117699/117699_web_1.png■講師小室良祐（こむろ・りょうすけ）氏Gensparkインダストリーアンバサダー事務局代表合同会社SHORT STOP代表「夢を叶えるためのAI活用」をテーマに、セミナーやイベントを通してAIノウハウや可能性を広める「AI Dreamers Production（ADP）」の代表も務める。テレビ局での14年間のキャリアを経て2024年9月に独立。ADPは2023年2月設立以来、「AIで、面白きことも無き世を面白く」をビジョンに掲げ、100回以上のAIセミナーに延べ1.5万人以上が参加した。2025年4月からはGensparkと提携し、日本での「Gensparkインダストリーアンバサダープログラム」を担い、事務局を運営。Gensparkの魅力やユースケースの発信、セミナー登壇や導入支援も行う。上津原研介（うえつはら・けんすけ）氏Gensparkインダストリーアンバサダー事務局副代表three.T合同会社代表。大手機械メーカー「アマダ」で12年勤務した後、転職で中期的な挫折を経験したものの現在は8社で「複業」を展開。凡人会社員から転身を実現した。企業の「No.3代行」事業で経営者のスキマを作ることを専門とし、毎朝6時から「カッコいい大人のつくり方」を発信するビジネスポリバレント。 「やるかめっちゃやるか」をモットーに、AI×ビジネスの領域で革新的な挑戦を続けている。ファシリテーター積高之（せき・たかゆき）一般社団法人ウェブ解析士協会 理事・事業推進部長チーフSNSマネージャー、上級ウェブ解析士京都積事務所代表京都華頂大学准教授株式会社エボラ二CMO広告・ブランディングの職務を経験後、コンサルタントとして独立。大手子供服SPA、酒販小売業チェーン、保険代理店などの顧問・コンサルタントを歴任。地方自治体・商工会議所などの講演多数。【著書】『ウェブ解析士協会公式テキスト2025』『SNSマネージャー公式テキスト2024』【受賞】・2021年ウェブ解析士アワード・Best of the Best 2021受賞■主催一般社団法人ウェブ解析士協会

ウェブ解析士協会とは

ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。

本件に関するお問合わせ先一般社団法人 ウェブ解析士協会Email:seminar@waca.or.jp関連リンク講座詳細https://www.waca.or.jp/news/90411/申し込みページhttps://web-mining.doorkeeper.jp/events/189372Gensparkhttps://www.genspark.ai/