ただの生成AIではありません 「Genspark」最新機能と活用方法を公式アンバサダーが紹介します（10月2日無料オンラインセミナー）
2025年10月2日（木）20～21時 WACA主催【Genspark NOW】第2回
「生成AI」「ChatGPT」に驚いていたのも今は昔。続々と便利なAIツールが登場しています。MainFunc社が開発し、2024年6月にリリースされたAI検索エンジン「Genspark」は、テキストや画像、スライド、動画を生成するだけでなく店に電話をかけたり、ファクトチェックしたりできるツールです。
新たに追加された機能や便利な使い方を、Gensparkインダストリーアンバサダー事務局のご協力のもと毎月1回程度の頻度でご紹介する無料オンラインセミナーを開催します。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/117699/117699_web_1.png
■講師
小室良祐（こむろ・りょうすけ）氏
Gensparkインダストリーアンバサダー事務局代表
合同会社SHORT STOP代表
「夢を叶えるためのAI活用」をテーマに、セミナーやイベントを通してAIノウハウや可能性を広める「AI Dreamers Production（ADP）」の代表も務める。テレビ局での14年間のキャリアを経て2024年9月に独立。
ADPは2023年2月設立以来、「AIで、面白きことも無き世を面白く」をビジョンに掲げ、100回以上のAIセミナーに延べ1.5万人以上が参加した。
2025年4月からはGensparkと提携し、日本での「Gensparkインダストリーアンバサダープログラム」を担い、事務局を運営。Gensparkの魅力やユースケースの発信、セミナー登壇や導入支援も行う。
上津原研介（うえつはら・けんすけ）氏
Gensparkインダストリーアンバサダー事務局副代表
three.T合同会社代表。大手機械メーカー「アマダ」で12年勤務した後、転職で中期的な挫折を経験したものの現在は8社で「複業」を展開。凡人会社員から転身を実現した。
企業の「No.3代行」事業で経営者のスキマを作ることを専門とし、毎朝6時から「カッコいい大人のつくり方」を発信するビジネスポリバレント。 「やるかめっちゃやるか」をモットーに、AI×ビジネスの領域で革新的な挑戦を続けている。
ファシリテーター
積高之（せき・たかゆき）
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事・事業推進部長
チーフSNSマネージャー、上級ウェブ解析士
京都積事務所代表
京都華頂大学准教授
株式会社エボラ二CMO
広告・ブランディングの職務を経験後、コンサルタントとして独立。大手子供服SPA、酒販小売業チェーン、保険代理店などの顧問・コンサルタントを歴任。地方自治体・商工会議所などの講演多数。
【著書】
『ウェブ解析士協会公式テキスト2025』
『SNSマネージャー公式テキスト2024』
【受賞】
・2021年ウェブ解析士アワード
・Best of the Best 2021受賞
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
講座詳細
https://www.waca.or.jp/news/90411/
申し込みページ
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/189372
Genspark
https://www.genspark.ai/
ウェブ解析士協会とは
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
講座詳細
https://www.waca.or.jp/news/90411/
申し込みページ
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/189372
Genspark
https://www.genspark.ai/