³ô¼°²ñ¼ÒLogProstyle¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Ìîß·ÂÙÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖLogProstyle¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22ÆüÉÕ¤Ç¡¢»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô¡×¡Ë¤Ë¤ÆÅö¼Ò³ô¼°¤ÎÇäÇã¤Î¼è¼¡¤ò³«»ÏÄº¤±¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»°É©UFJ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³ËÁí¹ç¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô¤Ë¤è¤ë¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ô¾ì¥¢¥¯¥»¥¹¤Î³ÈÂç¡¢Î®Æ°À¤Î¶¯²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ª¤è¤Ó¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ø¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¤ÎÌîß·ÂÙÇ·¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô¤È¤¤¤¦¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò³ô¼°¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»ñËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤È³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÎÄ¹´üÅª²ÁÃÍÁÏÂ¤¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î»ÈÌ¿¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒLogProstyle¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯¡¢¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±Ä¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Öredefine life style¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÏÆüËÜÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ADR¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉáÄÌ³ô¼°¤òNYSE American¤ËÄ¾ÀÜ¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.logprostyle.co.jp/ja/
»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡ÊÅÐÏ¿ÈÖ¹æ2336¡Ë¤È¤·¤Æ¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤Ë´ð¤Å¤ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜSTO¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.sc.mufg.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒLogProstyle IRÃ´Åö¡§ir@logprostyle.co.jp
Hayden IR Ã´Åö¡§Corbin Woodhull corbin@haydenir.com