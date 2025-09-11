こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【特典あり】受講生登壇 GA4を使いこなしたい方向け上級講座のご案内（9/25 無料オンライン説明会）
2025年9月25日（木）19：00～19：50 マーケティングテクノロジストとして使いこなすための上級GA4講座【第5回 オープンセミナー】
デジタルマーケティングに有用なGoogle アナリティクス4（GA4）ですが、使いこなせていない方が多いのも事実。一般社団法人ウェブ解析士協会は、一通りGA4を操作できる方向けにもっと仕事に活用できるようなスキルを身に付ける「上級GA4講座」を開講しました。当協会ファウンダーの江尻俊章が講座内容を説明いたします。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/189221
https://digitalpr.jp/table_img/2934/117758/117758_web_1.png
■セミナー概要
10月18、25日開催の「2025年第5回 上級Google アナリティクス4講座」の事前説明会であるとともに、受講後の不明点や技術的課題を解消するための事後サポートの場でもあります。
受講を検討している方に安心していただけるよう、詳しくご説明します。
GA4講座では何を学べるのか
参加にあたっての心構えと必要な準備
ユーザーのインサイトやビジネスチャンスをBigQueryとA4Uでどう見つけ出すか
データクレンジングや連結によって、本当に価値のあるデータをどう創り出すか
データから効率的に課題を抽出し、成果につながる施策を立案するための具体的なアプローチとは
セミナーの効果を最大化するためのマインドセット
GA4の知識レベルなど、参加にあたっての前提条件の確認
受講生から
■対象者
企業のウェブ担当者・マーケティング担当者
デジタルマーケティング支援企業のアナリスト・コンサルタント
ウェブ解析ツールやBIツール導入を検討している経営企画・情報システム部門の担当者
など
■参加特典（オープンセミナー限定）
10月18日（土）25日（土）13:00～17:00 に開催される第5回上級Googleアナリティクス4講座の受講を検討中の方へ朗報です！
本オープンセミナーにご参加いただいた方限定で、受講料が半額になる特別クーポンコードをお送りします。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/117758/117758_web_2.png
※クーポン適用条件
講義前後での内容に対するフィードバックの提出
第3回目以降の講義にてご登壇いただけること
資料のブラッシュアップ作業へのご協力
■登壇者
江尻 俊章（えじり・としあき）
ウェブ解析士協会ファウンダー
（略歴）
2000年創業以来、業界ではもっとも早い時期からアクセス解析に着目し、ウェブ解析を軸にしたコンサルティングを行っている。
アクセス解析ASPサービス「アクセス刑事Pro」、「シビラ」を自社開発、運営、アクセス解析からエリアマーケティングを行う「エリアレポート」を提供している。
著書
『稼ぐホームページ損なホームページ―アクセス解析で一発判明！』
『繁盛するWebの秘訣「ウェブ解析入門」～Web担当者が知っておくべきKPIの活用と実践』
パネリスト
松本 亜也（まつもと・あや）氏
コンテンツマーケター／データ解析支援（第1回上級GA4講座 受講生）
（略歴）
北海道の酪農ブランドや、光通信分野でグローバル展開を進める企業にてマーケティングを担当。
国内向けの発信に加え、海外市場を意識したグローバルマーケティングにも携わる。
また、北海道の町村におけるデジタルマーケティング支援を通じ、地域事業のデータ活用とブランド発信を推進。
地域からグローバルまで、コンテンツとデータを組み合わせた発信力強化に取り組んでいる。
主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://www.waca.or.jp/news/90416/
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
初心者向けGA4講座
https://www.waca.or.jp/expert/seminar-ga4/
