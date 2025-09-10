こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
タイアップ月間100件以上の企業が教える 売上につながるインフルエンサー戦略（9/26 無料オンラインセミナー）
2025年9月26日（金）13：30～14：00 成功事例に学ぶ！売上直結型インフルエンサーマーケティング 【ToyBox】Vol.61
SNSマーケティングは、今や直接的な売上向上のための手段です。特にEC事業者にとっては、インフルエンサーをどのプラットフォームで起用し、売上にどうつなげるかは重要な課題です。
月間100件以上のSNSタイアップを実施しているJOKER’S株式会社が、SNSの特性を最大限に活用し、実際に売上につながったインフルエンサー戦略を紹介します。
どのインフルエンサーが売上につながるのか、どんなクリエイティブが響くのかを解説し、参加者がすぐに実践できる手法を提供します。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/117483/117483_web_1.png
■プレゼンター
JOKER’S株式会社
SNSマーケティング事業部マネージャー
川島万凜 （かわしま・まりん）氏
司会進行
ウェブ解析士協会 リレーションシップ委員会
上級ウェブ解析士 西村公志
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
事業推進部長 積高之
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
ToyBoxとは
https://toybox.waca.or.jp/
申し込みページ
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/189256
ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/
一般社団法人ウェブ解析士協会は、インフルエンサーマーケティングに関するセミナーを2025年9月26日に開催します。どんなクリエイティブが響くのか、成功事例からご紹介します。
■セミナー概要
ウェブ解析士協会とは
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
