タイアップ月間100件以上の企業が教える　売上につながるインフルエンサー戦略（9/26 無料オンラインセミナー）







2025年9月26日（金）13：30～14：00 成功事例に学ぶ！売上直結型インフルエンサーマーケティング 【ToyBox】Vol.61SNSマーケティングは、今や直接的な売上向上のための手段です。特にEC事業者にとっては、インフルエンサーをどのプラットフォームで起用し、売上にどうつなげるかは重要な課題です。月間100件以上のSNSタイアップを実施しているJOKER’S株式会社が、SNSの特性を最大限に活用し、実際に売上につながったインフルエンサー戦略を紹介します。どのインフルエンサーが売上につながるのか、どんなクリエイティブが響くのかを解説し、参加者がすぐに実践できる手法を提供します。https://digitalpr.jp/table_img/2934/117483/117483_web_1.png■プレゼンターJOKER’S株式会社SNSマーケティング事業部マネージャー川島万凜 （かわしま・まりん）氏司会進行ウェブ解析士協会 リレーションシップ委員会上級ウェブ解析士 西村公志■主催一般社団法人ウェブ解析士協会事業推進部長 積高之

