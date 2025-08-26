日本の屋外LED照明市場：業界規模、シェア、トレンド、機会、競争環境、主要地域（2035年予測）
日本の屋外LED照明市場は、2035年までに21億ドルの収益を見込んでおり、2025年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.5％を記録すると、最近の市場分析によると予測されています。この成長は、政府の取り組みや観光業の増加、そして屋外空間向けの先進的なLED技術の採用によって促進されています。
市場概要と主要なインサイト
屋外LED照明とは、街路、道路、高速道路、商業ビル、住宅地などの屋外空間で使用され、安全性、セキュリティ、及び美観の向上を目的とした省エネルギー型照明器具を指します。LEDライトは、エネルギー効率、長寿命、さまざまなデザインオプションなど、いくつかの利点を提供し、住宅および商業用途の両方で人気の選択肢となっています。
日本の屋外LED照明市場の成長は、都市インフラの近代化と環境持続可能性目標の達成に向けた日本政府の取り組みによって推進されています。2050年までのカーボンニュートラルの実現を含むこれらの取り組みが、公共空間における省エネルギー型照明ソリューションの導入を後押ししており、市場の拡大に重要な役割を果たしています。2024年には市場規模は13億ドルと評価され、今後10年間で大きく成長する見込みです。
成長要因
日本の屋外LED照明市場の成長に貢献しているいくつかの要因は以下の通りです：
スマートシティおよび都市インフラの近代化
日本政府のスマートシティ推進は、屋外LED照明市場の主要な成長要因です。これらの取り組みは、都市部のエネルギー消費を削減するために、省エネルギー型照明ソリューションの使用に焦点を当てています。国土交通省は、2025年までに都市インフラの開発に1兆円以上の投資を約束しており、これが高度な照明ソリューションの需要をさらに促進しています。
環境持続可能性およびカーボンニュートラル目標
日本の2050年までのカーボンニュートラル実現への取り組みは、LED照明技術の導入を後押ししています。日本は世界で5番目に大きなエネルギー消費国であり、従来の照明をLEDソリューションに置き換えることは、炭素排出量を削減し、エネルギー効率を改善するのに役立ちます。政府は、地方自治体に従来の照明源を持続可能なLED照明に置き換えるよう促しており、これが屋外LED照明市場の成長を加速させています。
市場成長の制約
前向きな展望があるにもかかわらず、日本の屋外LED照明市場は以下の課題に直面しています：
高い設置および維持費用
LED照明システムの初期設置および維持費用は高く、小規模企業や予算に敏感な消費者にとっては導入の障壁となる可能性があります。古い照明インフラを先進的なLED技術に置き換えるためには大規模な投資が必要であり、これが一部の関係者が移行をためらう原因となることがあります。
市場セグメンテーション
日本の屋外LED照明市場は以下のカテゴリーに分かれています：
街路および道路照明別：高速道路および自動車道照明
建築および景観照明別：ファサードおよび記念碑照明
このセグメンテーションは、都市および農村環境での屋外LED照明の多様な適用を反映しています。
