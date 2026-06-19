ジェニファー・ロペスの身体に巨大な虫 コンサートでの衝撃体験を振り返る「首元まで這い上がって…」
米歌手のジェニファー・ロペスが、コンサート中に巨大なコオロギが彼女の身体を這うなかパフォーマンスを続けた「かなりひどい経験」を振り返った。
【動画】ぎゃー！ ジェニファー・ロペスの首にコオロギが這い上がってきた瞬間
現地時間6月15日配信のポッドキャスト『SmartLess（原題）』でジェニファーが明かしたところによると、この「かなりひどい経験」は、昨夏に「Up All Night： Live in 2025」ツアーのカザフスタン・アルマトゥイ公演で起きた。
「普段は、ビキニとTバック姿で髪の毛を振り回して踊って、すごく楽しんでいる」という彼女だが、この日の公演では、一晩中「小さな虫」の存在が気になっていた。そしてスロー曲を披露する段になり、ステージが暗くなった時に異変が起きたという。
「私だけに光が当たる真っ暗な状況で歌う場面があって、普段は、私が動きを止め、再び歌い出すドラマティックなタイミングで、客席から歓声が上がるんです」と説明するが、この時は違うタイミングで絶叫が起きた。「『一体何が起きた？』と思いましたが、次の瞬間、大きな虫が私の首元まで這い上がって来るのを感じた」といい、曲が終わるまで「じっと動かずにいた」そうだ。
あまりに大きかったため、飛び去った姿はヘリコプターのようだったと明るく話すが、「あれは本当にクレイジーで、狂気の瞬間だった。状況が分かっていたら、大声で叫びまくっていたと思う」と話している。
ジェニファーの公式ファンアカウントは当時、インスタグラムで虫が彼女の身体を這いあがるまさにその瞬間をシェア。ジェニファーはパフォーマンスを終えてから素手でコオロギを掴んで投げ、「くすぐったかった」と明るく語っている。キャプションには、ジェニファーの主演映画『蜘蛛女のキス（Kiss of the Spider Woman）』に触れ、「まさかの展開：ジェニファー・ロペスが『コオロギ女のキス（Kiss of the Cricket Woman）』のリハーサルを…ステージで…リアルタイムで始めた」と綴られていた。
引用：「On The JLo」Instagram（＠onthejlo）
【動画】ぎゃー！ ジェニファー・ロペスの首にコオロギが這い上がってきた瞬間
現地時間6月15日配信のポッドキャスト『SmartLess（原題）』でジェニファーが明かしたところによると、この「かなりひどい経験」は、昨夏に「Up All Night： Live in 2025」ツアーのカザフスタン・アルマトゥイ公演で起きた。
「私だけに光が当たる真っ暗な状況で歌う場面があって、普段は、私が動きを止め、再び歌い出すドラマティックなタイミングで、客席から歓声が上がるんです」と説明するが、この時は違うタイミングで絶叫が起きた。「『一体何が起きた？』と思いましたが、次の瞬間、大きな虫が私の首元まで這い上がって来るのを感じた」といい、曲が終わるまで「じっと動かずにいた」そうだ。
あまりに大きかったため、飛び去った姿はヘリコプターのようだったと明るく話すが、「あれは本当にクレイジーで、狂気の瞬間だった。状況が分かっていたら、大声で叫びまくっていたと思う」と話している。
ジェニファーの公式ファンアカウントは当時、インスタグラムで虫が彼女の身体を這いあがるまさにその瞬間をシェア。ジェニファーはパフォーマンスを終えてから素手でコオロギを掴んで投げ、「くすぐったかった」と明るく語っている。キャプションには、ジェニファーの主演映画『蜘蛛女のキス（Kiss of the Spider Woman）』に触れ、「まさかの展開：ジェニファー・ロペスが『コオロギ女のキス（Kiss of the Cricket Woman）』のリハーサルを…ステージで…リアルタイムで始めた」と綴られていた。
引用：「On The JLo」Instagram（＠onthejlo）