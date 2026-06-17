カナダのデベロッパー、デニス・モロゾフによる一人称視点のサイコロジカルホラーアドベンチャー『Good Children Say Grace』のデモ版および新トレーラーが、Steam Next Festにて公開された。

【画像あり】2Dの手書きキャラクターと3D環境を合成したビジュアル スクリーンショット

本作は、1980年代の東欧を舞台に、封鎖された島で繰り広げられる家族のホラーとダークロマンスを、漫画に着想を得た物語表現で描く作品。小説家ミーリャ・ヴェク、Scarlet Moon Productions、『メトロ』シリーズの元開発者たちと共同で制作されている。

ゲームでは、プレイヤーの選択が、飢え、憑依、そして過酷さを増していく3年間のサバイバルを形づくる。会話の選択と探索する場所によって、どのバージョンの物語を体験するかが分岐し、小さな瞬間の積み重ねが異なる結末へとつながっていく。

ビジュアル面では、手描きの2DキャラクターをUnreal Engineのメタヒューマンで構築された3D環境に合成。一人称視点の探索、2.5Dの横スクロール、シネマティックシーンがロード画面なしで切り替わる。ビジュアルスタイルは『おやすみプンプン』に着想を得ているという。

これまでに公開されたトレーラーは、アジア全域で数百万回の再生数を記録している。デモに続いてエピソード1が配信され、完結までに全3エピソードを予定。すべてのリリースで、英語・日本語・簡体字中国語の完全ローカライズに対応する。

ボイスキャストはゲーム音楽レーベル兼アーティスト・エージェンシーのScarlet Moonとの提携により実現した。キャスティングおよびサウンドディレクションを務めるのは、『メタルギアソリッド3 スネークイーター』の「Snake Eater」を作曲した日比野則彦。日比野はGANGアワードを受賞したテーマ曲を手がけ、『メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ』および『メタルギアソリッド3 スネークイーター』ではリードコンポーザーを務めた人物だ。

ナレーターでありメインキャラクターの一人であるアメリアの日本語ボイスは、清水香里が担当する。清水は『serial experiments lain』の岩倉玲音、『魔法少女リリカルなのは』のシグナム、『らき☆すた』の田村ひより、『犬夜叉』の楓などで知られる声優。ボーカルには、『鬼滅の刃』第19話の挿入歌「竈門炭治郎のうた」や、刀鍛冶の里編「竈門禰豆子のうた」のリードボーカルを務めた中川奈美が起用された。英語版のアメリアは、エドモントン拠点のゲーム開発スタジオLucid Rain Studiosの共同創設者兼アートリードであるディリーナ・マルテンスが演じる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）