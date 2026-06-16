元プロレスラーでタレントの武藤敬司さんが6月15日、自身の公式X（旧Twitter）を更新し、肘の状態が悪化していることを報告しました。



【写真を見る】【 武藤敬司 】 肘の悪化を報告「やはり奇形が進んでいる！」 診察室での注射写真やX線画像も公開





武藤さんは「肘の調子が悪くて主治医の元へ」と書き出し、診察を受けたことを明かしました。その結果、「やはり奇形が進んでいる！」と記し、症状の進行が確認されたとのことです。処置としては「とりあえずヒアルロン酸を打つ」と明かし、「注射は痛いよ〜」と率直な心境をつづっています。







武藤さんは投稿に複数の画像も添付。1枚目は診察室での様子を捉えたもので、右肘にヒアルロン酸とみられる注射を打たれている場面が映っています。







2枚目は左右の肘のX線画像で、「R」と「L」の表示とともに関節の状態が確認できます。







この投稿に、「あの高速エルボーも、やはり肘にダメージを蓄積していたのかな？」「歴戦の古傷ですね。肘に注射は痛そうですね・・・」「奇形が進むって怖いね お大事に!!」「ヒアルロン酸効くといいですね」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】