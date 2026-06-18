電車の中で女子高校生の制服に体液をかけたとして、41歳の会社員の男が逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、逮捕された会社員の菊地竜容疑者は去年、東京・千代田区を走る地下鉄の車内で女子高校生の制服に自身の体液をかけた疑いがもたれています。混雑する車内でリュックサックを前に背負った状態で下半身を露出させて、犯行に及んだとみられています。調べに対し菊地容疑者は、「下半身を電車内で出して、周