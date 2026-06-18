質店に偽物のエルメスのバッグ8点を預け、現金1400万円をだまし取った疑いで78歳の母親と44歳の娘が逮捕された。この親子は、ほかの質店でも同様の犯行を繰り返し、被害額は1億円以上にのぼるとみられている。中国で“偽エルメス”仕入れ、質屋へ17日、東京・小岩署でカメラが捉えたのは、ゆっくり車から降り警察署に入る女と、何かを話しながら車に乗り込む女。詐欺などの疑いで逮捕された、娘の渡辺久乃容疑者（44）と、母親の佐