元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が17日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演。自身の大阪府知事時代の発言を反省していた。【画像】土曜朝に“激変”登場 番組で顔が腫れたことを明かしていた橋下徹氏番組では、神奈川・川崎市で8年ほど放置されていた遊覧船を行政代執行により撤去される様子を報道した。さらに、MCの青木源太アナから「橋下さんは行政の長として行政