国賓としてオランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は１７日（日本時間１８日）、国王夫妻が主催する晩餐（ばんさん）会に出席される。ドレスをお召しになる場合、正装の皇后さまの頭上に輝くのは、中央に大粒のきらめくダイヤモンドをあしらった「皇后の第一ティアラ」か、菊の花を象（かたど）った「第二ティアラ」か。新年祝賀の儀や外国王室との晩餐会などで用いられる皇室のティアラの歴史を繙（ひもと）いてみたい。（デジ