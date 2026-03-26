夏の訪れを感じる季節にぴったりな、Eggs ’n Thingsの期間限定メニューが登場します。2026年6月25日（木）から7月22日（水）までの期間限定で、旬の白桃をたっぷり使用した「白桃のパンケーキ」をはじめ、爽やかなドリンクやスパイシーなフードメニューを販売。みずみずしい白桃の甘さと夏らしい味わいを楽しめる、今だけのサマーメニューに注目です♡ 白桃尽くしのスイー