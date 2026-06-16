「明日から本気出す」は何タイプ？　創味食品が「ズボラタイプ診断」を公開

「明日から本気出す」が口ぐせの人も、「やる気が来たときだけ本気」の人も、一口に“ズボラ”と言ってもその傾向は人それぞれのようです。

業務用・市販用各種調味料の製造販売を手掛ける株式会社創味食品は、5つの質問に答えるだけで自分のズボラ傾向が可視化されるオンライン診断コンテンツ「ズボラタイプ診断」を、6月15日より公開しました。

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■ 新生活の疲れや梅雨の時期、「ロクに頑張れない」心に寄り添う

6月は新生活の疲れが出やすいことに加え、梅雨による気分の落ち込みから、家事や料理へのモチベーションが下がりやすい時期。近年、SNS上では自己理解を深める診断コンテンツが流行する一方で、「頑張りたいのに動けない」といった“あるある”エピソードへの共感も広がっています。

今回の「ズボラタイプ診断」は、そんな「6月はロクに頑張れない」というユーザーの気分に寄り添う「ラク家事」コンテンツとして企画開発されたもの。仕事や育児で自分のことが後回しになりがちな人や、「ちゃんとしなきゃ」というプレッシャーに疲れてしまっている人にも、日々の料理をもっと気軽に楽しんでもらいたいという思いが込められています。

単に「手を抜く」というネガティブな捉え方ではなく、「ラクして満たされる」というポジティブな価値観を、同社の人気パスタソース「ハコネーゼ」シリーズと掛け合わせた内容です。

■ 直感で答える3ステップ 個性豊かなナマケモノたちがズボラ度を可視化

診断の流れはシンプルで、スマートフォンやPCから休日の過ごし方やモチベーションの傾向にまつわる5つの質問に直感で答えるだけ。

診断結果では、全18タイプの個性豊かなナマケモノのキャラクターたちが登場し、それぞれの性格傾向や特徴とともに、0から5までの「ズボラ度」が可視化されます。

例えば、ズボラ度が5点満点の「オモテナシ・マイセルフ」は、「明日から本気出す」が口ぐせで自分へのご褒美を基本毎日欠かさない、まさにズボラ界の象徴とも言える愛されキャラクター。その一方で、何事も完璧にこなす合理主義タイプで、そもそもズボラではない人にしか出ないというズボラ度0のシークレットキャラクター「メカズボラ『ZERO』」なども用意されているとか。

診断結果の画面では、各タイプに合わせた「ハコネーゼ」のラクうまアレンジレシピも提案されます。オモテナシ・マイセルフタイプであれば、濃厚カルボナーラを使用した「5分でできるモチモチ生パスタ風カルボナーラ」が紹介されるなど、すぐに実践できる時短アイデアが満載です。

新コンテンツの公開に合わせ、6月15日から7月31日までの期間、X連動型のプレゼントキャンペーンも実施されます。

参加方法は、診断サイトで5つの質問に回答した後、自身の診断結果をXでシェアし、創味食品の公式アカウントをフォローすることで応募完了。応募者の中から抽選で18名に、温める必要のない「あえるハコネーゼ」シリーズ9種と、電子レンジで1分温めるだけの「ハコネーゼ（レンジアップタイプ）」シリーズ9種を合わせた、計18種類のフレーバーが楽しめる「ハコネーゼ18種コンプリートセット」がプレゼントされます。

「ズボラタイプ診断」は特設サイトで公開中。本格的な味わいと圧倒的なタイパを両立したパスタソースとともに、自分のズボラさを「その人らしさ」としてクスッと笑いながら楽しめる、共感型エンターテインメントとなっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061602.html