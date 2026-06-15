サッカー日本代表のワールドカップ初戦・オランダ戦が行われた１５日、雨にも関わらず、朝５時の渋谷周辺には大勢のサポーターが集まった。

サポーターの多くはバーで試合を鑑賞。開始直前には国歌を合唱する場面も見受けられた。中でも１対２で迎えた後半４４分、鎌田大地が同点ゴールを決めると一際大きな歓声が上がった。

早朝の５時という時間にサポーターはどのようにして対応したのか。

５０代社会人男性は「今日は有給を取りました！ 終電で渋谷に到着して、ドイツ戦からバーで見ていました」と言う一方、３０代社会人男性は「午前休を取って見に来ました。この後は仕事へ向かいます」と、複雑な表情で語った。

試合後、顔に日の丸のペイントを施した大学生の２０代男性は「ブラボー！」と絶叫。「鈴木彩艶選手のセーブで流れができた。いい試合だったと思う。充分やった」と語った。

駅周辺のバー「Ｔｈｅ Ｐｕｂｌｉｃ ｓｔａｎｄ」には２００名近くが来店。店長は「早朝の試合時間で、心配だったけど、ありがたいことにお客さまでいっぱいになった」と笑顔を見せた。

また、試合後の渋谷スクランブル交差点には興奮したサポーターが集結。「日本！ 日本！」と叫ぶサポーターの声が渋谷一帯に鳴り響いていた。