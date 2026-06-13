『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』キラキラアイドル姿から舞台裏の円陣まで収められたダイジェスト公開！「練習姿にグッとくる」「ポールダンスかっこいい」「火花の量もすごい」
■MUSIC AWARDS JAPAN2026で「ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞」も受賞
【動画・写真】『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』ダイジェスト＆「ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞」表彰①～③
Snow Man公式SNSにて、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のライブ映像ダイジェストが公開された。
『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』は、2025年11月から2026年1月まで全国5都市17公演を回ったSnow Man最大級のドームツアー。7月1日にBlu-ray＆DVDが発売となる。
今回公開された映像では、ステージの上で9人が横並びになり、9色のライトに照らされる姿から、客席に手を振ったりキメ顔したりしているソロショット、ポールダンスをしている姿や、激しい炎や花火のなかパフォーマンスをする姿が披露されている。
別の投稿では、メンバーのナレーションが流れるなか、円陣を組み気合を入れている姿からポールダンスやダンスを練習している姿、衣装を確認している姿にケータリングをつまむところなど、舞台裏も公開。
ファンからは「練習姿にグッとくる」「ポールダンスかっこいい」「発売が待ちきれない」「火花の量もすごい」などの声があがっている。
なおSnow ManはMUSIC AWARDS JAPAN2026で、2025年に国内でのライブ動員数が一番多かったアーティストを表彰する、「ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（国内）」を受賞している。