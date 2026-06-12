老いていく愛犬たちを介護する日々は、彼らと寄り添い直す尊い時間。そしてそれが大切な宝物になる。心にあたたかな余韻を残すコミックエッセイ【書評】

老いていく愛犬たちを介護する日々は、彼らと寄り添い直す尊い時間。そしてそれが大切な宝物になる。心にあたたかな余韻を残すコミックエッセイ【書評】