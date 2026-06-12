アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』第6弾ビジュアル公開 大和守安定が銀盤に降臨
10月3日・4日に開催されるアイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』より、第6弾描き下ろしキャラクタービジュアル「大和守安定 イメージオンアイスver.」が解禁された。
【写真】アイスショー『刀剣乱舞 ‐ICE BLADE‐』キービジュアル
本公演は、『刀剣乱舞』シリーズ初のアイスショー。「圧倒的なスピード」と「氷上の身体表現」に挑み、刀剣男士たちが銀盤を縦横無尽に駆け巡りながら「一閃」を繰り広げる。
公開された「大和守安定 イメージオンアイスver.」は、『刀剣乱舞ONLINE』の原作スタッフが本公演のために描き下ろした特別な「大和守安定」の姿だ。
大和守安定は、紀伊国の刀工・安定が打ったとされる打刀であり、新選組一番隊組長・沖田総司の愛刀として、加州清光とともに知られている。扱いが難しく、使い手を選ぶといわれるその刀身は、鋭い切れ味と凛とした美しさを誇る。
自らを愛してくれる主を求める一途な思いと、戦の場で一変する激しさをあわせ持つ大和守安定。穏やかな微笑みと刃のごとき鋭さという二つの表情が溶け合う瞬間を、銀盤という新たな舞台で描き出す。
なお、本描き下ろしイラストはイメージビジュアルとなる。公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装が披露される予定だ。
公式サイトでは、公演情報や出演キャストなどの詳細を公開中。6月14日23時59分まで、各種チケット先行抽選の申し込みを受け付けている。また、本公演のチケットはリセール対象となっており、詳細は後日公式サイトにて案内される。
アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』は、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、10月3日・4日開催。
【写真】アイスショー『刀剣乱舞 ‐ICE BLADE‐』キービジュアル
本公演は、『刀剣乱舞』シリーズ初のアイスショー。「圧倒的なスピード」と「氷上の身体表現」に挑み、刀剣男士たちが銀盤を縦横無尽に駆け巡りながら「一閃」を繰り広げる。
公開された「大和守安定 イメージオンアイスver.」は、『刀剣乱舞ONLINE』の原作スタッフが本公演のために描き下ろした特別な「大和守安定」の姿だ。
自らを愛してくれる主を求める一途な思いと、戦の場で一変する激しさをあわせ持つ大和守安定。穏やかな微笑みと刃のごとき鋭さという二つの表情が溶け合う瞬間を、銀盤という新たな舞台で描き出す。
なお、本描き下ろしイラストはイメージビジュアルとなる。公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装が披露される予定だ。
公式サイトでは、公演情報や出演キャストなどの詳細を公開中。6月14日23時59分まで、各種チケット先行抽選の申し込みを受け付けている。また、本公演のチケットはリセール対象となっており、詳細は後日公式サイトにて案内される。
アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』は、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、10月3日・4日開催。