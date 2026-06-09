「甘えガールになってきた」杉浦太陽、第5子の生後10カ月を報告！ 辻希美＆息子との仲良し家族ショット
俳優でタレントの杉浦太陽さんは6月8日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）さんが生後10カ月を迎えたことを報告しました。
【写真】杉浦太陽、娘の生後10カ月を報告
2枚目はおむつを並べて「10カ月」の文字を作った“おむつアート”で、夢空さんが笑顔を見せています。3枚目は夢空さんのアップショットで、杉浦さんの膝によじ登ろうとする愛らしい姿が収められています。この投稿には、記事執筆時点で1万7000件を超える「いいね！」が寄せられています。
始まりとなった2025年9月8日の投稿では、「もう新生児の時期が終わってしまった！ 夢ちゃん、すくすく育ってます」と親心をつづり、杉浦さんの腕の中で眠る夢空さんの姿や、「1カ月」の文字を形作った“おむつアート”を公開していました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】杉浦太陽、娘の生後10カ月を報告
仲むつまじい家族ショットを披露杉浦さんは「夢空10ヶ月 つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」とつづり、3枚の写真を公開。1枚目は妻でタレントの辻希美さんと杉浦さんが夢空さんを真ん中に挟んだ笑顔の家族ショットで、第4子・幸空（こあ）さんもピースサインを見せています。家族の仲むつまじい雰囲気が伝わる1枚です。
“おむつアート”は恒例行事今や杉浦家の恒例行事となっている“おむつアート”ですが、実は夢空さんがまだ生後1カ月だった頃から毎月欠かさず続けられてきたものです。
始まりとなった2025年9月8日の投稿では、「もう新生児の時期が終わってしまった！ 夢ちゃん、すくすく育ってます」と親心をつづり、杉浦さんの腕の中で眠る夢空さんの姿や、「1カ月」の文字を形作った“おむつアート”を公開していました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)